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2022-10-18 07:30:00
日報

「盞鬼」愉景灣 玩轉萬聖節

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今年1030愉景廣場將舉辦「愉景灣萬聖夜市集」，匯聚超過60個本地特色商戶，售賣萬聖節特色食品及手作。場內更有「盞鬼變身彩繪」及「嘩鬼大派糖果」。於大白灣沙灘則有「鬼魅星空沙灘影院」，而密室逃脫體驗館LOST於愉景廣場增設期間限定「亡靈嘉年華」及「南瓜村之夜」主題密室。由1021日至31日期間，穿上「盞鬼」服飾於愉景灣拍照並上傳照片於愉景灣FacebookInstagram專頁，勝出者可獲得密室逃脫體驗館LOST、「星空沙灘影院」，或愉景灣溜冰場其中一款門票！
詳情：www.visitdiscoverybay.com

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