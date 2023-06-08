「科大 - 信和百萬獎金創業大賽2023」以科技創新應對醫療健康及可持續發展等議題

香港科技大學及信和集團一直致力培育具遠見及創業精神的新世代創科人才，而由科大主辦，信和冠名贊助的「科大-信和百萬獎金創業大賽2023」，日前公布香港賽區的得獎結果，三支勝出隊伍利用科技及創新概念，應對醫療健康及可持續發展等議題。

今年賽事共吸引234支由科大教授、學生、校友以及其他本地院校成員組成的隊伍競逐獎項，參與的項目數量創歷史新高。今年比賽亦特別增設ESG（環境、社會及管治）獎項 —「可持續發展影響力獎（Sustainability Impact Award）」，鼓勵參賽隊伍透過創新多元理念，為可持續發展續航。

當中勇奪冠軍（白金獎）以及廣發創新獎的隊伍Allegrow，研發出治療癌症、自體免疫性疾病等低成本細胞療法，期望推出市場讓更多有需要人士得到治療機會、而亞軍（金獎）得主，以及同時榮獲「可持續發展影響力獎（Sustainability Impact Award）」的not only powder，則想到利用凍乾技術升級再造「醜水果」成營養產品，可減少廚餘及二氧化碳排放量。季軍（銀獎）得主Fleming MedLab則針對中風復康病人，研發出一個輕盈舒適的穿戴式機械下肢，助病人透過反覆訓練肢體動作，刺激及訓練肌肉，並幫助促進腦部運動皮層重組，從而逐漸重新控制肢體動作，早日回復正常生活。三隊於香港賽區勝出的隊伍，將於今年稍後時間與北京、佛山、廣州、澳門及深圳賽區的優勝者於總決賽中交流切磋，爭奪大獎。