「科技改變生活創意成就夢想」 第三屆科夢盃·全港創科小英雄出爐

由一沓紙持續發展基金會OnePile Foundation及香港中國企業協會資訊科技行業委員會聯合主辦的第三屆「科夢盃」全港中小學生科學海報大賽決賽，於上週六3月8日在數碼港順利落下帷幕。本屆比賽以「Smart Living」為主題，邀請全港中小學生利用創新科技提出針對社會問題的解決方案。活動包含一天的創業訓練營、兩次企業參觀及為參賽隊伍提供一對一的輔導等內容，全港共37隊同學經過遴選進入決賽。7位來自學界，創科界及業界隊評委根據同學提出解決方案的科學性、創新性、可行性、社會影響力及匯報技巧五個方面評選出小學組、中學組和公開組的冠亞季軍及單項優勝獎項。

「科技改變生活，創意成就夢想」不僅是本屆「科夢盃」的口號，更是鼓勵同學們保持對創科的興趣，對知識及世界保持好奇心的信念。創新科技及工業局副局長張曼莉女士在活動中鼓勵學生勇於創新，並以香港在全球範疇內應用的多項創新科技為例，激勵學生不斷探索。主辦機構更頒發「創科小英雄」予創新科技及工業局副局長張曼莉女士，感謝副局長繼續推動更多同學們投入創新科技領域中，共建創新之都。

創意源於對生活的細緻觀察。在這次比賽中，同學們發現問題並提出的創意解決方案，令各位評委深刻感受到他們對生活的熱情與敏銳觀察力。比賽期間除了在台上三分鐘的匯報外，更設海報自由展示即時答問環節，每隊參加者施盡渾身解數吸引評審過來介紹自己想法。

中企協資訊科技行業委員會秘書長張曉光先生（左一）與立法會鄧飛議員（右一）頒獎予小學組冠軍同學。

中企協資訊科技行業委員會秘書長張曉光先生與立法會鄧飛議員、融HUB聯合創辦人何玉慧女士一同為獲獎同學頒獎，勉勵同學出色表現。在頒獎發言環節中立法會鄧飛議員也大讚學生表現出色，並支持同學以比賽代替考試將日常學習的內容學以致用，並勉勵同學保持對科創的熱忱，將來為香港有所貢獻。

來自文理書院的參賽隊伍勇奪中學組冠軍，他們關注到視障人士在日常生活中面臨的挑戰，提出了「啟眸之鏡」的創意設計。該裝置能夠規劃路線、識別前方路況及檢測障礙物，並採用「骨傳導」技術，讓使用者能更清晰、舒適地接收信息。

來自真光女書院的團隊則針對書包過重的問題，提出了「VersaArm」。這款創新產品不僅能幫助搬運重物，還能成為長者日常生活中的得力助手。團隊甚至將創意製作成小模型，展示其實用性。

另一個值得關注的創意來自聖公會德田李兆強小學「醒目腦朋友」，這一設計靈感源於一位同學對家中長者生活中不便的觀察，特別是「無記性」所帶來的困擾。為了解決長者忘記吃藥、關火或帶鎖匙等問題，團隊提出了智能明火煮食爐、藥物管理盒及智能門鎖等創新產品，旨在滿足長者的實際需求。

相信不少市民也用過「綠綠賞」，來自將軍澳官立小學同學則提出優化建議，可以利用區塊鏈的技術，確保廢品回收重造過程透明可追蹤，同時可以自動簽訂智能合約，透過虛擬幣取代各機構推出不同積分，以擴大用家換取禮品網絡。他們也為自己想法製作出改良版智能回收箱模型。

來自拔萃女小學的隊伍因為聽到一名失智患者與家人對話，於是萌生了「記憶POP Up時地人」個人化AR導航系列，除了貼身路線提示外、預防走失功能，更有人面識別功能，Pop Up家人的自我介紹及可以播放由AI合成的聊天紀錄。讓失智患者隨時可以更新記憶，成為患者生活好嚮導。