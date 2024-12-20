【第三屆紅十字會定向挑戰】報名早鳥優惠

「第三屆紅十字會定向挑戰」將於2025年3月1及2日（星期六及日）舉行，以【Stay Strong！齊撐韌性社區】為主題，邀請到人氣卡通《姆明一族》合作，星級大使Lollytalk更會於啟動禮，為活動展開序幕。是次活動將設公開組、企業組、樂齡組、青少年組及親子組，於九龍東各區設置不同線上線下任務，參賽隊伍須於指定時間內穿梭大街小店完成任務，同時加深了解香港紅十字會的人道工作，實踐人道精神。於今年12月31日或之前報名，隊伍報名費除可享「9折早鳥優惠」，更可免費獲得「限定運動速乾毛巾」一條（數量有限，先到先得）！籌得的善款將用作香港紅十字會的人道工作。

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