「第二屆紅十字會定向挑戰」將於2024年3月1日至3日舉行，現正接受報名。今年香港紅十字會與Snoopy™合作，以「重建生活‧重建家園」為主題，鼓勵大眾積極參與，透過挑戰不同任務和遊戲，了解氣候危難帶來的影響，學習備災及急救知識，同時加深認識香港紅十字會的人道服務。今年更邀得星級大使鄭裕玲（Do Do 姐）及活動大使193郭嘉駿@ERROR、應智越（細貓）支持！活動將於線上線下同步進行，分為公開組、企業組、樂齡組、青少年組及親子組，參加者只需在網上報名。
活動詳情及報名方法：https://bit.ly/4aLvEdj
日報
「第二屆紅十字會定向挑戰」現正接受報名
「第二屆紅十字會定向挑戰」將於2024年3月1日至3日舉行，現正接受報名。今年香港紅十字會與Snoopy™合作，以「重建生活‧重建家園」為主題，鼓勵大眾積極參與，透過挑戰不同任務和遊戲，了解氣候危難帶來的影響，學習備災及急救知識，同時加深認識香港紅十字會的人道服務。今年更邀得星級大使鄭裕玲（Do Do 姐）及活動大使193郭嘉駿@ERROR、應智越（細貓）支持！活動將於線上線下同步進行，分為公開組、企業組、樂齡組、青少年組及親子組，參加者只需在網上報名。