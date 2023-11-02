「第五屆香港公共關係獎」得獎者誕生 聯通業界 成就卓越

由香港公共關係專業人員協會主辦的「第五屆香港公共關係獎2023」早前舉行頒獎典禮，大會共頒發28個奬項，以嘉許公關行業及傑出從業員的專業成就。第五屆香港公共關係獎」分為公關案例獎項、個人獎項及專上學生奬項三大類別，表揚業內傑出公關案例及精英。

「第五屆香港公共關係獎」籌委會主席陳祖澤博士說：「香港公共關係獎在疫情後重新啟動，獲得業界熱烈支持，五十多間企業和機構分別擔任贊助機構、支持機構以及媒體合作伙伴，並吸引了來自不同領域的企業、機構及公關從業員競逐『公關案例獎項』和『個人獎項』。當中，除了增設『疫情應對傳訊』，我們亦新增『公關新星大獎』，旨在培育新一代的公關人才，推動公關專業的知識累積與傳承。看到本屆參賽案例水準之高，各有千秋，倍感欣慰」。

今屆的共15位專業評審來自商界、公關行業、傳媒、非政府組織及學術界領袖挑選出得獎的公關案例。是次賽事就出色的公關案例，頒發了8個公關案例類別共24個獎項和特別獎項，包括「信譽 / 品牌管理」、「企業可持續發展」、「疫情應對傳訊」、「數碼傳訊」、「活動策劃及管理」、「整合營銷傳訊 」、「非政府組織 / 非牟利組織 / 社會企業傳訊」 及「持份者傳訊」。每個參賽類別各設一個「金獎」及兩個「銀獎」，同時頒發多個優異獎。 在所有「金獎」中再選出「最高榮譽大獎」。另設「最佳創意獎」頒發予在傳訊策略、方法及執行上最具創意且商業成效出眾的案例的案例。

此外，為表揚卓越的業界從業員，大會同時頒發「卓越公關專業人員大獎」。今屆增設「公關新星大奬」，旨在鼓勵更多年青學生加入公關行業，為未來注入更多新血和力量。