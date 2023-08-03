「第八屆黃金時代展覽暨高峰會2023」 發展黃金時代經濟的永續策略

「第八屆黃金時代展覽暨高峰會2023」將於8月11日至13日在灣仔會議展覽中心舉行，主題為「靈活創新．引領未來」，旨在凝聚官、商、民、學、研等跨界別及跨年代的協作，集結黃金一代的最新科技、創新產品和服務，設有130個展位展示數千項來自世界各地最尖端的健康產品、智齡科技、理財信託服務、退休生活計劃等，打造一站式「醫食住行」智齡時尚生活體驗，全方位推動安老事務及產業，促進亞洲 (包括大中華區) 智齡城市的發展。
高峰會聚焦七大智齡化議題提供全方位金齡經濟策略
長者人數持續上升，雖會增加對各項安老及醫療服務的需求，但亦帶來不少機遇。作為跨界別的創新協作平台，黃金時代基金會在面對人口老化問題時，既要引領創新思維積極應對挑戰，亦要善用機遇，推動及促進嶄新的黃金時代經濟，轉危為機。在高峰會上，黃金時代基金會邀得業界先鋒、專家與政府部門官員，針對七大智齡化熱門議題，包括黃金時代經濟（商業與金融）、護理人才的可持續發展、智齡科技、長者膳食、大灣區長者服務、長者住屋和長者照護，交流講解回應老齡化社會的需求，分享推動智慧老齡化變革的願景和見解，以及最新的科技發展亦為推進和改革智齡概念帶來了龐大機遇。
首先展示及披露長者住屋、永續人才發展和長者黃金美饌三個議題
黃金時代基金會創辦人暨主席容蔡美碧女士率先與多位機構代表，分別介紹發展黃金時代經濟的永續策略、長者住屋、永續人才發展和重塑黃金美饌，期望藉此引起更多社會人士從不同領域參與高峰會的討論。
當中，將於明年中入伙的香港首間「醫社合一」高端長者房屋「曦蕓居」，管理有限公司行政總裁岑家雄便介紹如何透過開發和應用智能科技，增強長者長期退休照顧的服務質素，和監察服務是否達標。
黃金時代基金會亦將智齡科技融入院舍營運的培訓計劃，明愛白英奇專業學校健康科學系高級講師暨健康護理高級文憑課程主任許擇安則分享了如何透過智齡科技提升護理效率及減輕人手壓力，推動年輕人投身安老事業，打造有效率兼有前景的院舍行業，達至院校、安老院舍和青年人三贏局面。而參與先導實習計劃的健康護理高級文憑學生陳慧詩亦分享了智齡科技如何一改她對護理工作的刻板印象，成效令她感覺驚喜。展覽亦邀得不同護老院舍及家居護理服務等機構參展，為公眾展示各式個人化護老服務，提升長者生活質素，同時減低照顧者壓力。
以3D打印提升軟餐體驗長者黃金美饌將成商機
黃金時代基金會亦引進科技以提升軟餐體驗，提出「五嚐法」，推廣具備滿足五感的餐飲體驗，包含色(視覺)、香(嗅覺)、味(味覺)、菜單故事(聽覺)、與食物互動(觸覺)，以全新餐飲體驗回應市場需求。發展總監盧素心女士於會上講解富吸引力及長者友善的盛載食具、擺盤，例如防滑墊、有耳湯碗，又展示長者友善的餐具與進食環境設計，例如避免反光的地板、減少用鏡的空間設計等。
第二屆智齡世代大獎（2022）頒獎典禮亦將於8月12日（星期六）晚上七時假香港諾富特世紀酒店舉行第二屆智齡世代大獎（2022）頒獎典禮，表彰為黃金一代帶來優質、享有獨立和有尊嚴的生活的傑出服務、產品及計劃的企業和機構。