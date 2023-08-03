「第八屆黃金時代展覽暨高峰會2023」 發展黃金時代經濟的永續策略

「第八屆黃金時代展覽暨高峰會2023」將於8月11日至13日在灣仔會議展覽中心舉行，主題為「靈活創新．引領未來」，旨在凝聚官、商、民、學、研等跨界別及跨年代的協作，集結黃金一代的最新科技、創新產品和服務，設有130個展位展示數千項來自世界各地最尖端的健康產品、智齡科技、理財信託服務、退休生活計劃等，打造一站式「醫食住行」智齡時尚生活體驗，全方位推動安老事務及產業，促進亞洲 (包括大中華區) 智齡城市的發展。

高峰會聚焦七大智齡化議題提供全方位金齡經濟策略

長者人數持續上升，雖會增加對各項安老及醫療服務的需求，但亦帶來不少機遇。作為跨界別的創新協作平台，黃金時代基金會在面對人口老化問題時，既要引領創新思維積極應對挑戰，亦要善用機遇，推動及促進嶄新的黃金時代經濟，轉危為機。在高峰會上，黃金時代基金會邀得業界先鋒、專家與政府部門官員，針對七大智齡化熱門議題，包括黃金時代經濟（商業與金融）、護理人才的可持續發展、智齡科技、長者膳食、大灣區長者服務、長者住屋和長者照護，交流講解回應老齡化社會的需求，分享推動智慧老齡化變革的願景和見解，以及最新的科技發展亦為推進和改革智齡概念帶來了龐大機遇。

首先展示及披露長者住屋、永續人才發展和長者黃金美饌三個議題

黃金時代基金會創辦人暨主席容蔡美碧女士率先與多位機構代表，分別介紹發展黃金時代經濟的永續策略、長者住屋、永續人才發展和重塑黃金美饌，期望藉此引起更多社會人士從不同領域參與高峰會的討論。

當中，將於明年中入伙的香港首間「醫社合一」高端長者房屋「曦蕓居」，管理有限公司行政總裁岑家雄便介紹如何透過開發和應用智能科技，增強長者長期退休照顧的服務質素，和監察服務是否達標。