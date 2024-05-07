「綠續建未來」綠色創新科技展覽 五月巡迴全港三大好去處 展示多項綠色建築科技

由「看『建』未來『築』及 生活」香港建造業推廣計劃全力策動的 「綠續建未來」巡迴展覽 由即日起至5月31日，先後登陸荃灣如心廣場一期、奧海城二期及九龍灣建造業零碳天地。展覽橫跨整個五月、足跡遍及九龍及新界三大地標，結合尖端綠色創新科技展示、互動遊戲及趣味工作坊三大元素，寓學習於玩樂，深入淺出地讓市民大眾在輕鬆愉快的氛圍中，發掘嶄新可持續發展技術於建造業的應用，一起為香港建設綠色未來，攜手邁向2050年「碳中和」目標！

「綠續建未來」巡迴展覽將展示十多項由建造業不同企業及機構研發或使用的尖端綠色創新技術及產品，大眾可以透過展板內容及實物展品，了解其設計理念，感受可持續發展元素在業界不同環節的應用。

展覽現場設問答遊戲環節，答中問題者可即時參與趣味滿分的「開心建城」互動遊戲！在荃灣如心廣場，小朋友可親身操作液壓機械臂，訓練專注力及耐性，提升他們對操作機械及工程設計的興趣。在奧海城展覽期間，小朋友則可利用小型挖土機，強化手眼協調，刺激動態視覺之餘，亦可體驗建造業前線工作。小朋友有機會贏取可摺疊環保袋、罐頭種子植物及種子筆等有趣又實用的禮物。