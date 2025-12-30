【繞場一週】香港國際馬術盛典迎馬年 馬會套票熱賣中

浪琴香港國際馬術盛典將於明年1月30日至2月1日再譽歸來，呈現世界級場地障礙賽、馬術表演，以及一系列精彩節目迎接馬年。Jessie知道馬會是今次活動的策略夥伴，除了提供技術支援及派出馬會馬術隊參加部分賽事外，亦為訪客度身訂造專屬套票玩餐飽。
一連三日在亞洲國際博覽館舉行的浪琴香港國際馬術盛典為「M」品牌認可活動，盛典節目十分豐富，包括匯聚世界各地騎手與馬匹的國際場地障礙賽，為觀眾呈現一場精彩絕倫的馬術競技盛會；並特別邀請來自亞洲各地的年輕騎手參與的馬會亞洲青年挑戰賽，以展示亞洲地區傑出新秀的風采。
屆時還設雪特蘭小馬大賽、馬會音樂騎術表演，及首次引入英國皇家養犬俱樂部的「狗狗障礙挑戰賽」，為觀眾帶來精彩的演出。馬會將充分利用在馬術運動的專業知識和經驗，提供有關馬匹運送、生物安全、獸醫事務和馬房管理等技術支援。
為配合這項大型體育活動在港舉行，馬會更透過香港中旅社和Trip.com，分別推出浪琴香港國際馬術盛典與沙田馬場體驗套票，包含：盛典門票、餐飲禮券及於沙田馬場舉行的專業賽事現場評述，更特別加入在香港首個四層高的數碼賽馬體驗地標—「天馬驛」導賞，盡情投入革新性馬場體驗、沉浸式AI打卡熱點和數碼娛樂。
去年Jessie亦有買飛入場欣賞馬術賽事和參加活動，體驗十分難忘；今年馬會推出套票即搶購，準備「安哥」入場，約定大家到時見！(資訊)