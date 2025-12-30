【繞場一週】香港國際馬術盛典迎馬年 馬會套票熱賣中

浪琴香港國際馬術盛典將以獨一無二的體驗喜迎馬年，融合馬術、娛樂與饗宴之旅。

浪琴香港國際馬術盛典將於明年1月30日至2月1日再譽歸來，呈現世界級場地障礙賽、馬術表演，以及一系列精彩節目迎接馬年。Jessie知道馬會是今次活動的策略夥伴，除了提供技術支援及派出馬會馬術隊參加部分賽事外，亦為訪客度身訂造專屬套票玩餐飽。

一連三日在亞洲國際博覽館舉行的浪琴香港國際馬術盛典為「M」品牌認可活動，盛典節目十分豐富，包括匯聚世界各地騎手與馬匹的國際場地障礙賽，為觀眾呈現一場精彩絕倫的馬術競技盛會；並特別邀請來自亞洲各地的年輕騎手參與的馬會亞洲青年挑戰賽，以展示亞洲地區傑出新秀的風采。