《繽FUN博物館嘉年華》 美心西餅X香港太空館免費派發千個特別版「雪山菠蘿叉燒包」

美心集團將於11月1至2日參與由康樂及文化事務署主辦的《繽FUN博物館嘉年華》，除了派發千個由美心西餅首度聯乘香港太空館限時推出的特別版「雪山叉燒菠蘿包」，以慶祝香港太空館45周年，又會夥拍職業訓練局舉辦免費「月餅盒升級再造工作坊」，與公眾一起將逾330個回收月餅盒升級再造為時鐘或小寵物屋，為月餅盒賦予「第二生命」。

美心西餅X香港太空館推限時特別版「雪山菠蘿叉燒包」

香港太空館的半圓外形一直令人聯想到美味的菠蘿包，適逢香港太空館踏入45周年，美心西餅將大家多年的想像實現！美心西餅首度與香港太空館合作，由10月14日至11月13日，於全線美心西餅分店推出限時特別版「雪山菠蘿叉燒包」（原價港幣14元）。