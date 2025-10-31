《繽FUN博物館嘉年華》 美心西餅X香港太空館免費派發千個特別版「雪山菠蘿叉燒包」

美心集團將於11月1至2日參與由康樂及文化事務署主辦的《繽FUN博物館嘉年華》，除了派發千個由美心西餅首度聯乘香港太空館限時推出的特別版「雪山叉燒菠蘿包」，以慶祝香港太空館45周年，又會夥拍職業訓練局舉辦免費「月餅盒升級再造工作坊」，與公眾一起將逾330個回收月餅盒升級再造為時鐘或小寵物屋，為月餅盒賦予「第二生命」。
美心西餅X香港太空館推限時特別版「雪山菠蘿叉燒包」
香港太空館的半圓外形一直令人聯想到美味的菠蘿包，適逢香港太空館踏入45周年，美心西餅將大家多年的想像實現！美心西餅首度與香港太空館合作，由10月14日至11月13日，於全線美心西餅分店推出限時特別版「雪山菠蘿叉燒包」（原價港幣14元）。
「雪山菠蘿叉燒包」外皮採用港式墨西哥麵包酥皮，為傳統叉燒包增添酥脆口感。甜美酥皮完美融合美心西餅全新配方的叉燒餡料，鮮味大幅提升。每一口都能享受到酥皮與鮮美叉燒的甜鹹交錯，令人難以抗拒。包裝上更融入獨特的太空設計元素，讓公眾以多重感官細味香港太空館內外兼修的魅力。
美心西餅更會在《繽FUN博物館嘉年華》位於香港文化中心市集區的展位中，一連兩日分時 段免費派發共千個「雪山菠蘿叉燒包」！數量有限，送完即止。
月餅盒升級再造工作坊 為逾330個回收月餅盒尋找新價值
同一時間，美心集團將夥拍職業訓練局，在香港文化中心市集區內舉辦免費「月餅盒升級再造工作坊」，由來自職業訓練局青年學院的建築科技、鐘錶及室內與展覽設計職專文憑課程學生， 帶領參加者利用回收月餅盒創作成創意又實用的「鐘留盒影」時鐘或「萌寵趣屋」小寵物屋。透過《繽FUN博物館嘉年華》，美心集團、職業訓練局及公眾將升級再造逾330個回收月餅盒，為月餅盒再度注入生命力之餘，亦提高社會對減廢回收的意識。
美心集團連續17年舉辦月餅盒回收活動，早前在全港18區的商場、公私營屋苑及商業大廈設 立合共450個回收點，鼓勵公眾回收月餅盒。部分月餅盒會透過校內工作坊，將月餅盒再造成玩具，其餘月餅鐵罐及紙盒將由回收夥伴負責妥善回收。