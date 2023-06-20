「華人女企業家協會」周年晚宴暨『碳中和』頒獎禮 啟法中學生比賽創意 頒發獎項鼓勵綠色企業

由「華人女企業家協會」主辦之「學界『碳中和』暨綠色企業頒獎禮」，經過達半年報名及遴選過程，日前於「華人女企業家協會」周年晚宴暨『碳中和』頒獎禮上頒發獎項。

主席石蕙茵喜見活動反應熱烈 獲不同企業支持

華人女企業家協會主席石蕙茵席上表示: 他本身來自建築界，了解到全球佔四成為建築廢料，故今次比賽以建築廢料做主題，讓學生發揮如何利用廢料循環再用，將垃圾造成一個可以用於生活上的產品。

她指青年人是我們未來棟樑，增強他們綠色生活的概念，了解社會上綠色企業，盼未來他們或者投身這方面行業。除了培育青年之外，希望綠色企業頒獎禮和『碳中和』論壇，邀請各位市場領先者來分享，可以帶出企業用了很多心機去分享環保新趨勢，大家亦可率先了解。

「 大灣區學界『碳中和』比賽 保良局莊啟程預科書院學生奪冠

「大灣區學界『碳中和』比賽」冠軍為保良局莊啟程預科書院，他們利用建築廢料—竹，經過循環再用後，做成具自動轉向系統的「智能『竹』百葉簾」，獲得評判給予冠軍,並由全國人大基本法委員會副主任譚惠珠頒發獎項。

9 家機構獲得「綠色企業獎」

同時「華人女企業家協會」並頒發「綠色企業獎」，為鼓勵一眾在綠色環保事業上表現出色的各界企業。今屆共有9間機構得獎，計有：

1. 安永會計師事務所大中華區 2. 碧瑤綠色集團 3. 香港小輪集團

4. 中電 5. 第一太平戴維斯物業服務集團 6. 哲其建設有限公司

7. 嘉里建設有限公司 8. link 領匯資產管理有限公司 9. 城巴有限公司

「華人女企業家協會」周年晚宴之主禮嘉賓包括：全國政協副主席夫人梁唐青儀、港區全國人大常委會基本法委員會副主任譚惠珠、全國人大代表凌友詩、全國人大代表林至穎、全國政協常委王惠貞及環境及生態局黃淑嫻副局長、聯同華人女企業家協會主席石蕙茵、榮譽顧問蔡關穎琴、名譽顧問黃麗嫦、名譽會長牟彤及會員們，見證「華人女企業家協會」一眾商界女精英，在中港交流上發揮重要橋樑作用。