《華懋集團及松齡護老集團呈獻：開心大笪地2024》 逾百團體及星級嘉賓謝雪心、胡楓響應 把握銀髮經濟發展潛力 傳遞「幸福地老」正能量

由社會企業「尊賢會」主辦，社創新動力及滴水基金會協辦，創伶滙策劃的《華懋集團及松齡護老集團呈獻：開心大笪地2024》於2024年11月9日揭幕。作為推動積極樂頤年(Active Aging）新平台，以探索「幸福地老」為主題，讓年長者在財務穩健、健康、社交和人生價值等方面實現幸福的黃金歲月。

活動獲政府、商界、初創銀髮企業、社福界、安老界、學界及影視名人謝雪心及胡楓鼎力支持，逾百團體響應參與，展現了銀髮產業市場的潛力。於2024年11月9至10日逾100個攤位市集、才藝滙演、特色體驗、健康產品專區，以及星級嘉賓分享，推動長者與社區連結，好好準備變老，尋找「幸福地老」方程式。