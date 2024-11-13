《華懋集團及松齡護老集團呈獻：開心大笪地2024》 逾百團體及星級嘉賓謝雪心、胡楓響應 把握銀髮經濟發展潛力 傳遞「幸福地老」正能量

由社會企業「尊賢會」主辦，社創新動力及滴水基金會協辦，創伶滙策劃的《華懋集團及松齡護老集團呈獻：開心大笪地2024》於2024年11月9日揭幕。作為推動積極樂頤年(Active Aging）新平台，以探索「幸福地老」為主題，讓年長者在財務穩健、健康、社交和人生價值等方面實現幸福的黃金歲月。
活動獲政府、商界、初創銀髮企業、社福界、安老界、學界及影視名人謝雪心及胡楓鼎力支持，逾百團體響應參與，展現了銀髮產業市場的潛力。於2024年11月9至10日逾100個攤位市集、才藝滙演、特色體驗、健康產品專區，以及星級嘉賓分享，推動長者與社區連結，好好準備變老，尋找「幸福地老」方程式。
勞工及福利局局長孫玉菡先生、社會福利署助理署長(安老服務)甄麗明女士、第十四屆港區全國人大代表及香港立法會議員馬逢國先生、前安老事務委員會主席梁智鴻醫生、民政及青年事務局社區投資共享基金委員會副主席沈豪傑先生、華懋集團副總裁資產管理梁力宏先生、團結香港基金總裁李正儀博士、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉先生、香港老年學會主席梁萬福醫生及尊賢會創辦人張瑞霖博士為活動主持開幕儀式。影視名人謝雪心女士及胡楓先生更親身到現場分享幸福地老的智慧，以歌聲傳遞開心是令人健康長壽的正能量。「老友有絕技」環節一眾表演者不論任何年齡，帶動各種精彩表演包括快樂椅子舞、棟篤笑表演、色士風、功夫扇，全場男女老幼展現活力和快樂！
商社合作促進銀髮經濟 為本港經濟注入活力
到2030年，香港將有超過兩百萬名長者，勞福局局長孫玉菡致辭時提及「人口老化問題可以看成商機，各界共同參與，才能應對社會老齡化的挑戰。希望長者可以動起來，走出去了解世界，多一點社交活動，身體會更好。」政府積極促進銀髮經濟相關政策及制訂措施，讓長者醫療、運動、藝術、旅遊、健身和養生等領域成為新經濟增長點，為本港經濟注入活力。同時社會各界也在大力推動科技以提升長者的生活質素；搭建更多平台讓長者學習新知識和新技能，並推動他們參與社區事務，貢獻所長。
尊賢會創辦人及董事長張瑞霖博士亦指，「發展銀髮經濟需要創新思維和跨界別協作，華懋集團及松齡護老集團冠名贊助第二屆《開心大笪地2024》，便是一個商社合作好例子。新世代長者大部分是健康和充滿活力，要迎合他們的需要，啟動商界企業共同參與至關重要。通過協作的努力，讓香港成為一個長壽、健康、有活力且多姿多彩的長者服務亞洲城市。」今次活動吸引了近100個企業擺放特色攤位和市集，展示運動保健、財務規劃、美藝文化、身心靈健康、旅遊娛樂、起居服務、生活品味、知識增值和生死教育等退休產品服務的多元性。尊賢會過去十多年來推動各種「積極樂頤年」項目平台，促成業界合作，透過「開心大笪地」此年度盛事，號召更多銀髮族以歡樂迎新生，以求知交朋友，以興趣重塑人生，將香港打造成為長者活力之都。