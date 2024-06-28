【萬寧獨家】日本NO. 1向日葵洗護系列 頭髮全日定型 不畏雨天或潮濕天氣

香港夏季天氣炎熱潮濕，不時有驟雨。根據香港天文台的過往統計^，通常最多降雨量的月份是六月至八月，每月接近半個月的降雨日數，以及400毫米或以上的降雨量。而香港全年更有5個月的相對濕度高達百分之八十。雨天影響着人們的日常生活，例如，上班上學需要提早出門，衣服床單總是晾不乾，戶外活動被迫取消 ，隨之心情也會變得煩躁⋯⋯大家有發現雨天或潮濕天氣，頭髮也會變得特別毛躁嗎？為什麼雨天會導致頭髮特別容易變得黏黏笠笠甚至毛躁多多？
人的頭髮主要分成三個部分：毛鱗片、毛皮質和毛髓質，當中毛鱗片就是影響髮絲是否毛躁的關鍵因素。人的頭髮含水量佔大約 5%-15% ，當頭髮水分在正常情況下，毛鱗片並不會打開，排列整齊的毛鱗片會令髮絲看起順滑光澤。相反，每當下雨天或潮濕天氣時，空氣中的水分會增加，當水分高於頭髮所需時，毛鱗片就會並打開，水分便會進入頭髮纖維中，使髮絲膨脹和變形，因而導致頭髮變得毛躁、暗啞。
日本超人氣HIMAWARI向日葵EX活養健髮系列，蘊含有機葵花籽油、葵花籽萃取及向日葵花萃取，為頭髮維持所需水分，並形成天然屏障，防止頭髮受天氣因素影響，保持髮絲水分平衡，從而達到修復頭髮損傷，同時保護髮絲健康。 升級配方注入3大秀髮黃金配比之氨基酸，從內到外糾正頭髮扭曲，使頭髮時刻保持光澤順滑，且易於打理，不畏雨天或潮濕天氣影響，堪稱「為雨天而誕生の洗髮水」！
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^參考資料: https://www.hko.gov.hk/tc/cis/climahk.htm
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香港夏季天氣炎熱潮濕，不時有驟雨。根據香港天文台的過往統計^，通常最多降雨量的月份是六月至八月，每月接近半個月的降雨日數，以及400毫米或以上的降雨量。而香港全年更有5個月的相對濕度高達百分之八十。雨天影響着人們的日常生活，例如，上班上學需要提早出門，衣服床單總是晾不乾，戶外活動被迫取消 ，隨之心情也會變得煩躁⋯⋯大家有發現雨天或潮濕天氣，頭髮也會變得特別毛躁嗎？為什麼雨天會導致頭髮特別容易變得黏黏笠笠甚至毛躁多多？