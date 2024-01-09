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市場資訊
2024-01-09 07:30:00
日報

「蔡司護眼慈善跑2020」接受報名 擕手傳遞眼睛健康訊息

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蔡司將於2024218日（星期日）在香港科學園隆重舉辦「蔡司護眼慈善跑2020」（原定於2020年舉行），秉承致力成為所有人的終身視覺護理伙伴的決心，以視光護理為主題，透過慈善跑凝聚各位跑手的力量，以宣揚保護眼睛健康的重要。除了提醒各位要時刻保持運動，亦喚醒大眾對護眼的意識及幫助更多視力上有需要的人。是次慈善跑的所有報名收益將不扣除成本，全數捐贈予國際非牟利慈善機構「奧比斯」，為視障人士建設更共融更多元的光明未來。
賽事由即日至2024118日接受報名，設有10公里個人賽、3公里個人賽，及1公里親子賽，讓爸爸媽媽與小朋友一起參加，每位報名參加的護眼先鋒都可以獲得賽事T-Shirt、冰巾、號碼布乙件，完成後更可得到賽事獎牌乙個及電子證書乙張！所有報名收益將不扣除成本全數捐贈「奧比斯」。當日更會舉辦「護眼親子嘉年華」，蔡司兒童護眼隊長EYE Q仔將在會場建立蔡司護眼基地，並準備了一系列精彩又好玩的嘉年華活動，包括花式跳繩及韻律體操表演，絕對不能錯過。還有宣傳護眼資訊的遊戲攤位、扭波波環節、手部彩繪、主題打卡位等，隨時抱著一手禮品回家。
活動詳情立即報名：https://zeissvisioncharityrun.sportsoho.com/

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