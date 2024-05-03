「課外活動節暨教材及用品博覽2024」正式開幕

由展覽集團舉辦課外活動嘉年華「課外活動節暨教材及用品博覽2024」(「博覽」)今日起至5月5日於香港會議展覽中心展覽廳1CDE舉行，匯聚體育運動、品格培養、文化藝術、玩樂遊蹤、科學探索、音樂發展、學術認知、社會公益及生活社交，通過課程體驗、課程招生、課程試玩/試堂、學習、娛樂、購物及精彩表演九大主題，為12歲以下全港幼稚園學生、小學生、教師以及希望小朋友有多元化發展之家長，搭建直接而全面的溝通平台。入場人士更有機會參與抽獎及現場有獎問答遊戲，贏取海洋公園入場券、浩海立坊入場券及逾百份精美禮品。

香港特區政府文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮先生、港協暨奧委會副會長胡曉明教授,GBS, JP、義務副秘書長黃寶基先生, MH、中聯辦宣傳文體部體育處朱劍平處長、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳女士、展覽集團有限公司主席王學譜先生、世界單車錦標賽冠軍黃金寶先生,SBS, MH、前中國香港羽毛球代表葉姵延小姐、港協暨奧委會運動員委員會委員李振豪先生、香港女子籃球代表任栩燕小姐等出席課外活動節暨教材及用品博覽2024開幕式。 現今消費模式已經轉變，超過三成的家長每月支出已經遠超過$5,000於課外活動，這反映了家長對子女的課餘活動給予了很高的重視。而其中近六成家長主要關注學術和興趣相關的課程和活動，這顯示了他們對子女的學習和興趣培養非常關注。這些家長的選擇反映了他們希望提供給孩子們廣泛的學習機會，以促進他們在學術和興趣方面的全面發展。這也可能是他們認為這些課程和活動對孩子的未來成長和成功有積極的影響。

「課外活動節暨教材及用品博覽2024」打破常規，除了搭建了參展商與小朋友及家長更直接更全面的溝通平台外，最重要的是讓小朋友及家長於展覽場館內親身體驗和現場了解每間參展商的特色，讓他們可以參與課程或購買教材的時候能作出合適的決定，已不再是以往的聽聞口碑或是紙上談兵。展覽特設不同職業及運動體驗，如扮演飛機師學習駕駛飛機、冰球、實用射擊(IPSC)、滑雪、射箭、魔法羽毛球等不同體驗，只有讓小朋友親身體驗，才能作出適合小朋友的選擇。現場同時設多個「打卡」熱點，包括5米高的北極熊、子母熊打卡區、暴龍隧道、探索遊樂區巨型充氣彈床、情境式學習之動物探索、更有北極熊在場內行走。比賽繼續備受關注，如Jervis HK 學界3X3籃球邀請賽、明日之星競技空手道系列賽、「明日之星藝術體操錦標賽2024」、「香港圍棋大師賽2024」、親子創意壽司大賽等，滿足不同年齡小朋友所需。場內主舞台及演講區更設多場親子講座，包括由世界單車錦標賽冠軍黃金寶先生,SBS, MH主講的「培養孩子做運動」、「藝術伴你成長系列 - 升學篇」等等不同講座為家長帶來不少實用貼士。

展覽集團主席王學譜表示：「我們希望課外活動節暨教材及用品博覽2024成為一個受家長及小朋友歡迎的嘉年華，除了課程外，現場還有很多比賽、體驗供小朋友參與，讓他們了解自己興趣所在。家長亦能親身體驗和現場了解參展商的特色優勢及特點，從而發掘學生不同層面的潛能、加強學術和知識上啟發、培養個人興趣、發展品格以及建立待人處事之道等。」 課外活動節將舉辦「傑出 STEAM 跨領域學習嘉許禮 」，適逢教育局將於2025/26學年開始推出「小學科學科」。學界多年來積極推動STEAM教育，並配合不同範疇發揮創意並取得顯著成果。同期亦舉辦《香港經濟日報》「TOPick新聞學生進步獎2024」、《星島頭條》「第二屆深港澳青少年創意設計大賽香港區頒獎典禮」、香港寵物業商會「全港中小學模型上色比賽頒獎禮」。博覽內會場活動娛樂教育並重，包括有 全港精靈小朋友大匯演、互動工作坊課程體驗活動，以及多款現場大型比賽等，逾100場精彩表演及比賽，邀請近500間小學及幼稚園一同參與。