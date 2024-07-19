在這個瞬息萬變的時代，學業成績不再是衡量個人能力的唯一指標，培養具備創意、領導能力，能高瞻遠觸的多元人才，成為社會發展的關鍵。香港資優教育學苑（學苑）致力培育學生包括領導才能的多元智能，讓他們在不同領域發光發亮。為了表彰資優生的卓越成就，學苑早前於香港城市大學劉鳴煒學術樓舉行首屆「香港資優學苑頒獎典禮」。逾百位在本地、全國及國際賽事中表現優異的學員，以及對學苑和社會有傑出貢獻校友獲嘉許，場面盛大。頒獎典禮由香港資優教育學苑董事局主席林曉鋒教授・工程師, JP擔任主禮嘉賓。現場嘉賓雲集，匯聚教育界翹楚，見證新一代多元資優人才的誕生。
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日報
【資優金像獎】逾百「資優生」綻放光芒
在這個瞬息萬變的時代，學業成績不再是衡量個人能力的唯一指標，培養具備創意、領導能力，能高瞻遠觸的多元人才，成為社會發展的關鍵。香港資優教育學苑（學苑）致力培育學生包括領導才能的多元智能，讓他們在不同領域發光發亮。為了表彰資優生的卓越成就，學苑早前於香港城市大學劉鳴煒學術樓舉行首屆「香港資優學苑頒獎典禮」。逾百位在本地、全國及國際賽事中表現優異的學員，以及對學苑和社會有傑出貢獻校友獲嘉許，場面盛大。頒獎典禮由香港資優教育學苑董事局主席林曉鋒教授・工程師, JP擔任主禮嘉賓。現場嘉賓雲集，匯聚教育界翹楚，見證新一代多元資優人才的誕生。