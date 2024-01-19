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市場資訊
2024-01-19 11:30:00
日報

「賽馬會家校幼兒體適能學堂」計劃閉幕禮暨幼兒體適能研討會2024

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由中國香港體適能總會主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會家校幼兒體適能學堂」將於2024127日（六）舉行計劃閉幕禮暨幼兒體適能研討會，向公眾分享計劃成效及研究成果，亦會舉辦兩個工作坊，讓幼兒工作者及家長掌握與幼兒進行運動的技巧，學習在有限的條件下發揮遊戲創意，進一步了解突破「環境界限」的幼兒體適能策略。
（凡成功登記及出席活動之人士將會獲得禮品一份！數量有限，送完即止）
時間：上午10:00-中午12:00（活動前15分鐘開始入座）
地點：九龍文福道五號女青賽馬會人才發展中心地下紹邦堂
對象：K1-K3家長及幼兒工作者
內容：家長工作坊：親子體適能遊戲「伴」成長
           幼師工作坊：幼兒「齡」界限體適能遊戲設計
報名：https://www.eventbrite.com/e/2024-tickets-775990286837

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