「銀河娛樂澳門城市文化嘉年華」正式在中國澳門啟動

新聞發佈會出席嘉賓大合照

由銀河娛樂集團冠名贊助，澳門國際盛事促進會主辦，創通系統行銷有限公司協辦，盛匯策劃有限公司承辦，澳門特別行政區政府文化局及澳門特別行政區政府體育局共同支持的「銀河娛樂澳門城市文化嘉年華」將於 2025 年5月24日至25日於銀河娛樂集團片區活化項目—澳門荔枝碗船廠片區舉行，當中融合文化市集、社區探索及定向比賽，以城市定向為主軸，引導參與者深入澳門路環市區，以「文化+社區+體育」的多元角度發掘本澳深厚的歷史文化底蘊及獨特的社區魅力，並聯動本地中小企參與，助力推動「社區商圈」定位， 盤活社區經濟。其中，世界定向PWT國際邀請賽暨南粵古驛道定向大賽（中國澳門站）將首次落戶澳門，匯聚世界各地精英選手，共同推進大灣區文體旅產業融合發展。

主辦單位於2025年4月29日在銀河國際會議中心舉行新聞發佈會，介紹是次嘉年華一系列精彩活動，出席嘉賓包括： 澳門特別行政區政府體育局 張子軒局長 銀河娛樂集團 林志成企業事務董事 澳門國際盛事促進會 盧德忠會長 盛匯策劃有限公司 吳文慧董事 廣東省戶外運動協會 宏麗茵副會長 中國澳門定向總會 總會代表 廣東省嶝柏仕體育產業股份有限公司 黃曉軍董事總經理 創通系統行銷有限公司 魏卓文行政總經理

現場共有數十位來自澳門及香港地區的嘉賓及傳媒朋友參與。在發佈會中，由主辦單位代表澳門國際盛事促進會 盧德忠會長致歡迎辭，代表澳門國際盛事促進會及所有主辦單位，向蒞臨現場的各位嘉賓、合作夥伴、媒體朋友們表達衷心感謝，他表示：「感謝銀河娛樂集團冠名贊助本次活動，及對推廣澳門體育盛事及社區文旅發展的鼎力支持。我們希望與各支持單位攜手為澳門社區注入活力，讓市民、旅客及來自世界各地的參賽者在活動中感受澳門獨特的社區文化魅力，在探索中體驗荔枝碗船廠片區的歷史底蘊，並冀透過活動豐富特色商圈元素，聯動本地中小企參與，引客入區帶動消費，共同促進社區經濟活化。同時，我們很榮幸能夠迎來『世界定向PWT國際邀請賽暨南粵古驛道定向大賽（中國澳門站）』，透過比賽吸引國際參賽者及旅客匯聚澳門，展現澳門豐富的“旅遊+”元素，從而推動大灣區文體旅產業融合發展。」

承辦單位代表盛匯策劃有限公司 吳權斌項目總監介紹了本次活動內容及亮點：一連兩日舉行的「銀河娛樂澳門城市文化嘉年華」共分為三部分—即文化市集、社區探索及定向比賽。 1. 文化市集：5月24至25日活動期間，銀河娛樂集團片區活化項目—荔澳門國際盛事促進會

電話：(853)2855 5000

地址：澳門羅理基博士大馬路600E號第一國際商業中心605室

傳真：(853)2832 1383

枝碗船廠片區將設置由本地中小企攤位組成的文化市集，以具有文化特色元素的文創、遊戲攤位及現場娛樂表演，讓參與者能夠親身體驗多元文化的熏陶，又能感受精彩的表演氛圍。文化市集開放時間為5月24-25日10:00-18:00，歡迎公眾參與。

2. 社區探索：以打卡形式深入探索銀河娛樂集團片區活化項目—荔枝碗船廠片區及路環周邊社區，參與者將獲得一張「社區探索集章地圖」，按照線索前往指定景點打卡集章，如荔枝碗船廠、路環老街、譚公廟等，並可在市集攤位消費累積印章，兌換特色紀念品。社區探索時間為5月24-25日10:00-18:00，歡迎公眾參與。 3. 定向比賽：比賽將於5月24日至25日在銀河娛樂集團片區活化項目— 荔枝碗船廠片區起步，比賽現正接受報名，預計吸引超過1000名參賽者參與。 同時，在銀河娛樂集團的支持下，主辦單位將在「澳門銀河™」綜合度假城東翼廣場增設延伸活動【Minigame 定向迷宮】，開放時間為5月24至25日15:00-18:00，讓市民及遊客感受定向運動帶來的樂趣。賽事方代表南粵古驛道定向大賽技術代表黃曉軍先生介紹了此次賽事，「世界定向PWT國際邀請賽暨南粵古驛道定向大賽（中國澳門站）」是銀河娛樂澳門城市文化嘉年華的其中一部分，賽事分為專業組、成年組、少兒組，涵蓋不同年齡層及技能水平的選手。

「世界定向PWT國際邀請賽」邀請了來自世界各地的頂尖定向運動員參與，包括世界排名前5的選手。賽道設計充分融合了澳門獨特的城市景觀，選手們將在荔枝碗船廠片區及周邊歷史街區展開激烈角逐。南粵古驛道定向大賽是廣東省落實全民健身國家戰略著力打造之品牌賽事， 是向世界定向運動展示“廣東速度”之體育名片，南粵古驛道賽事方為本次澳門站開設體驗組，包括“大眾體驗組”及“親子體驗組”兩個組別，於2025年4月30日早上10:00 通過活動官方網站（https://gegmccc.com/）及小程序即可報名。

澳門作為世界定向 PWT 國際邀請賽暨南粵古驛道定向大賽其中重要一站，充分展現了其在國際體育賽事中的重要地位和獨特魅力，發揮體育盛事品牌效應，助力推動澳門體育事業發展助力。 最後，黃曉軍先生表示預祝所有參賽選手都能發揮最佳水平，創造佳績！也歡迎各位市民朋友屆時到現場，為選手們加油助威！