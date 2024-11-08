「銅鑼灣．吉祥物．超級派對」 送豐富禮品

於11月9及10日上午11時至晚上8時，銅鑼灣街頭將舉行全港最大型街頭吉祥物派對—「銅鑼灣．吉祥物．超級派對」，活動範圍涵蓋駱克道、東角道及記利佐治街一帶地段，網羅種種紅極一時的經典日潮元素，並送出限量版吉祥物閃卡，喚起大家對閃卡等日本文化的集體回憶！是次作為獲得日本吉祥物大賽實行委員會首次認可的海外活動，除帶來多個首度來港的日本人氣吉祥物外。活動期間於崇光銅鑼灣店、東角LAFORET、銅鑼灣地帶、皇室堡或 Fashion Walk以電子支付消費港指定金額，可獲夾蛋遊戲機會乙次，有機會獲來回日本機票、一年份日本越光米、清酒佳釀、美食券等豐富禮品。

吉祥物派對詳情