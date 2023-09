「閣樓釀造」聯乘From Seed To Wish 限時免費派500罐汽水 為大家打汽

閣樓釀造與本地年青綠植咖啡品牌From Seed to Wish聯乘,於9月10日(星期日)下午3至5時為九龍灣淘大花園附近一眾居民打打“汽”,免費派出500罐「閣樓釀造」罐裝香港製造手工精品汽水和From Seed to Wish半價窩夫優惠券,先到先得,派完即止!閣樓釀造更會現場送出10張汽水廠觀賞團的門票,完成指定任務即有機會免費參觀香港唯一罐裝精品汽水廠,了解汽水廠運作,機會難得,不容錯過!

Instagram: 閣樓釀造:mezzaninemakers

From Seed to Wish: fstw.hk