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市場資訊
2023-09-08 07:30:00
日報

「閣樓釀造」聯乘From Seed To Wish 限時免費派500罐汽水 為大家打汽

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閣樓釀造與本地年青綠植咖啡品牌From Seed to Wish聯乘，於910(星期日)下午35時為九龍灣淘大花園附近一眾居民打打，免費派出500罐「閣樓釀造」罐裝香港製造手工精品汽水和From Seed to Wish半價窩夫優惠券，先到先得，派完即止！閣樓釀造更會現場送出10張汽水廠觀賞團的門票，完成指定任務即有機會免費參觀香港唯一罐裝精品汽水廠，了解汽水廠運作，機會難得，不容錯過！
Instagram: 閣樓釀造:mezzaninemakers
From Seed to Wish: fstw.hk

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