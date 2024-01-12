【限時7日】德國寶快閃開倉 全場陳列品1折起

臨近新年，想用全城至抵價掃平貨兼將全屋電器大升級，德國寶土瓜灣陳列中心將於2024年1月13至19日舉行快閃開倉，限時7日快閃！大量陳列品以低至1折起限量發售，全場一件不留！大量熱賣皇牌產品包括座檯式電陶爐(GID-RS22T)*；移動浴室寶(HTW-110PN)*；光波萬能煮食鍋(CKY-988D)*；UVC加濕風扇暖風機(EFB-426HM)*，各款熱水爐、嵌入式大型電器亦有折上折優惠！所有產品數量有限，售完即止。凡購買兩件或以上產品折實滿$1,000，即可額外享全單9折的折上折優惠。（不包括4折以下產品及新機）（*陳列品）

地址：土瓜灣馬頭角道116號新寶工商中心二期地下2-4舖