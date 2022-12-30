「雙向開放 深度交融」 羅湖舉辦2022年深港現代商貿業升級發展交流會

為滿足後疫情時代深港合作新需求和新趨勢，12月30日，首屆「雙向開放、深度交融」——2022年深港現代商貿業升級發展交流會在羅湖舉辦。習近平總書記在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會講話中提出，要繼續鼓勵引導港澳台同胞和海外僑胞充分發揮投資興業、雙向開放的重要作用，促進粵港澳青少年廣泛交往、全面交流、深度交融，增強對祖國的向心力。

羅湖此次舉辦2022年深港現代商貿業升級發展交流會，正是以「雙向開放、深度交融」為抓手，攜手香港開拓國際市場，推進深港現代商貿業升級發展和深度合作，為深港雙向開放融合再拓新路徑，共同構建更具競爭力的現代產業體系。會上，羅湖區重點推介高水平規劃建設的羅湖深港現代商貿業升級發展區，亮出「1塊寶地」和兩個「百萬」空間，並發布《羅湖深港深度融合發展白皮書2022》，推動深港兩地在商貿消費、跨境金融、專業服務、時尚旅遊等領域深度合作，為羅湖打造消費樞紐提供新動能，為構建深港深度合作發展格局，創新體制機制，促進資本、技術、人才、信息等關鍵要素流通和粵港澳大灣區建設進入融合發展新階段貢獻羅湖力量。

大會由深圳市委推進粵港澳大灣區建設領導小組辦公室、深圳市發展和改革委員會和深圳市羅湖區人民政府聯合主辦。