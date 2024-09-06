演戲家族一直致力於培育新一代音樂劇人才，於2023-2024年度舉辦「2023/24大專生藝術通識計劃–音樂劇發現號」計劃，招募對音樂劇充滿興趣的大專學生參與創作及演出。經過接近一年的計劃，學員參與了音樂劇放映會及創作講座、音樂劇創作及表演工作坊、寫作退修營等活動後，全情投入、傾盡一年所學，為大家帶來結業演出—音樂劇《飛往天際的那夜凌晨》。誠邀各位入場支持、見證青年學員的蛻變，鼓勵青年人在舞台上發光發亮，向著未來凌晨的曙光起飛出發。該劇將於8月27及28日晚上8時，以及8月29日下午3時假香港文化中心劇場公演，門票：$80/$180/$230！
查詢
立即購票
日報
「音樂劇發現號」結業演出：《飛往天際的那夜凌晨》
演戲家族一直致力於培育新一代音樂劇人才，於2023-2024年度舉辦「2023/24大專生藝術通識計劃–音樂劇發現號」計劃，招募對音樂劇充滿興趣的大專學生參與創作及演出。經過接近一年的計劃，學員參與了音樂劇放映會及創作講座、音樂劇創作及表演工作坊、寫作退修營等活動後，全情投入、傾盡一年所學，為大家帶來結業演出—音樂劇《飛往天際的那夜凌晨》。誠邀各位入場支持、見證青年學員的蛻變，鼓勵青年人在舞台上發光發亮，向著未來凌晨的曙光起飛出發。該劇將於8月27及28日晚上8時，以及8月29日下午3時假香港文化中心劇場公演，門票：$80/$180/$230！