「香港創科展」助中小學發明家走向國際舞台 所有參賽學生隊伍全於「日內瓦國際發明展」獲奬

香港創新基金贊助及安排上屆香港創科展的各組別金獎隊伍參與「日內瓦國際發明展」，與來自約40個國家和地區的發明家交流，並與日內瓦國際發明展評審團主席 David Taji-Farouki 先生合照。

香港創新基金主席黃永光先生表示﹕「中央政府及香港特區政府大力推動創科，持續壯大香港的人才庫及創科生態圈，積極吸引和鼓勵更多國際人才來港，同時重視本地學生從小培養創科精神。香港代表團於今屆『日內瓦國際發明展』中表現卓越，我也非常高興見證香港創科展的三隊金獎隊伍再次於國際創科舞台取得佳績，展現出香港年輕人在創科領域的潛力與創造力，希望這次寶貴的體驗能啟發年青人更多的創意思維，未來為社會作出更大貢獻。」

由香港創新基金主辧、香港特別行政區創新科技及工業局作為支持政策局的第四屆香港創科展，將於2025年6月28至29日，假香港會議展覽中心舉行，120隊來自本港中小學入圍師生隊伍將分享他們的作品，現場亦設有「互動專區」提供遊戲或工作坊，並由科研專家分享創科動向，共同推動普及創科文化。