香港寬頻限時網上優惠 送高達1000元電子美食券

香港寬頻特別推出「全城歡聚」限時網上優惠！由即日起至2022年5月24日，客戶透過香港寬頻網站www.hkbn.net，輸入優惠碼「HAPPY」登記指定家居寬頻 / 流動通訊計劃，包括近期熱推月費124元5G 30GB 流動通訊計劃及1000M 家居寬頻計劃連Disney+，除計劃原有精彩禮遇外，並可以額外獲得$700 / $300 Pizza Hut電子美食券。同時登記兩樣服務更可以拎盡$1,000 Pizza Hut電子美食券，如合約未到期，可以先登記鎖定超筍優惠，最多有365日延遲生效日。(優惠受條款約束)

網址：www.hkbn.net