「香港山徑日」為麥理浩徑慶生 綠惜地球推動全民愛護山徑及無痕山林

綠惜地球正舉辦｢自然步道集章挑戰｣，共有六條本地行山路線供公眾參與， 參加者可於 26/10/2024 至 31/1/2025 期間，根據活動網站上的「自然步道指南」，到訪 指定山徑路線，完成指定任務並在限期內上載紀錄後，即可換領限定版山徑紀念章！

綠惜地球「賽馬會入山隨俗教育計劃」

香港郊野資源豐富，上山下海成為了港人近年其中一項最佳消遣。然而，如果人人慣性地將城市便利的生活模式帶入郊遊活動之中，就會令郊野資源及美景急速衰頹。故此，郊遊也有其一套禮儀，順應自然地「隨俗」，可讓自然資源歷久不衰，世代共享。



「入山隨俗」計劃旨在提供「無痕山林」(Leave No Trace)資訊及實踐方法，並透過一系列公眾參與活動，建立「可持續山徑」及「可持續郊野」知識與意識，培養以正確、環境友善的方式進行大自然活動，享受與守護大自然之美。如欲了解更多，請瀏覽 https://www.greenearth.org.hk/naturetrails/tc/ 。



支持單位：漁農自然護理署 / 台灣千里步道協會 / 郊遊徑石屎化關注小組 / 香港地貌岩石保育協會 / 香港童軍總會 / 沙頭角文化生態協會 / 旅行家 / 綠洲 / 徑‧香港 / 鞍山探索館 / 無止橋 / 中國香港旅行遠足聯會 / 嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館 / 香港專業教育學院（沙田）





