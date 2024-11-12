「香港山徑日」為麥理浩徑慶生 綠惜地球推動全民愛護山徑及無痕山林

「入山隨俗—山日會」主題活動 與眾同樂 齊齊以行動祝福山林香港 - 2024年11月12日 - 為推廣愛護天然山徑、可持續山徑概念及無痕山林的郊遊意識，綠惜地球將每年10月26日，即香港首條長途遠足徑麥理浩徑的啟用日，定為「香港山徑日」，並舉辦一系列自然活動。今年「香港山徑日2024」以「入山隨俗—山日會」作為開鑼活動，活動因早前颱風影響而改為昨天舉行啟動禮，推出一系列公眾活動，為本年度活動打響頭炮！其中為期三個月的「自然步道集章挑戰」由現在起至明年一月底，公眾可以登上六條指定山徑路線，完成解謎挑戰，即可獲取限量山徑襟章。綠惜地球期望活動可鼓勵公眾多認識山徑故事，在享受郊野樂趣的同時，學習愛護山野，以行動祝福山林。
綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒先生在活動啟動禮上致辭表示：「甫入秋季，行山人潮已有明顯上升，亦開始出現不同郊野問題，包括郊野垃圾、塗污、隨處露營、準備不足而需召救援等。」他希望公眾在滿足康樂需要的同時，學習正確郊遊態度，實踐無痕山林，懂得守護郊野的自然美。政府在推動綠色旅遊時，亦應同時配合無痕山林教育，並透過採用「可持續山徑」管理概念，好好保育香港的郊野資源，才可維持旅遊吸引力。綠惜地球董事及香港城市大學化學系榮休教授譚鳳儀在主禮致辭亦表示：「大家常說『天人合一』，當中『合一』是最重要的。生境好，生物才會好。郊野是一個自然生態系統，每個生態系統都有其承載力，如果超過承載力，就不能持續發展，下一代有機會再看不見。」賽馬會入山隨俗教育計劃顧問鄒桂昌教授﹑香港古道研究專家郭志標先生等郊野保育專家均出席支持活動，郭志標先生擔任講者，分享馬鞍山周邊古道歷史。熱愛行山的藝人如：劉溫馨、龐景峰等亦有現身支持是次活動。
「入山隨俗—山日會」假鞍山探索館舉行，舉辦了一系列精彩活動，公眾反應非常熱烈，當中活動包括「手作步道及無痕山林山展」、「山徑維修工具DIY（石籃編織、石頭運輸手袋製作）」、「山徑旅人分享會」及「自然步道集章挑戰（體驗團）」等。參加者可一面享受馬鞍山郊野美景，一面透過為山林服務的親身體驗，加深與大自然的連結，一起「從認識，到珍惜」，守護郊野之美。
啟動禮上，綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙更公布了其他即將推出的公眾教育項目，包括最新兩本出版物。第一本是全港首本以本地實例解說「無痕山林」七大原則的兒童繪本，書名為《山嶺朋友變了樣？》，故事由香港七座著名山峯擔當主角，分別為遊人不當行為大吐苦水，最終人類要想法子哄回不悅的山嶺朋友。實體書將免費派發全港幼稚園、小學，更設網上有聲電子書，免費讓公眾、家長與小朋友一起閱讀。綠惜地球更與香港專業教育學院（IVE）沙田院校 - 幼兒、長者及社會服務學科合辦「自然繪本大使培訓計劃」，邀請學科的「遊戲為本學習高級文憑」課程90多名學生，參與有關無痕山林知識及繪本演說技巧訓練，完成訓練後前往幼稚園及小學擔任義務導師，帶領繪本故事工作坊，教小朋友學習正確郊遊態度。
第二本出版物是綠惜地球與可持續發展顧問公司奧雅納（Arup）合力製作之《香港遠足徑手作步道施工案例分享》小書冊，把綠惜地球義工參與「手作步道」維修山徑的案例紀錄下來，供有興趣的人士參考。小書冊強調了山徑現存的常見問題，並提出手工遠足山徑的理想維修方法。奧雅納東亞區正向自然設計負責人及景觀設計經理余苡麟女士表示：「我們希望透過分享專業知識積極回饋社區，利用技術為社區帶來有意義的轉變，亦展示如何將以自然為本的解決方案應用於更廣泛的情境中。」
綠惜地球亦正製作「無痕山林教育短片系列」，以不同語言的郊野用家為對象，首條短片致敬印度經典愛情電影《Dilwale Dulhania Le Jayenge》，由知名印裔港人 YouTuber 夫婦 - 新德莉莉 & KU 教大家遊山玩水不留痕。此外，「賽馬會入山隨俗教育計劃」教育網站亦已正式面世！公眾可以在網站 (https://www.greenearth.org.hk/naturetrails/tc/) 找到上述出版刊物及短片製作，亦可獲取更多與「無痕山林」及「可持續山徑」的教育資訊及資源。
另一項大受公眾歡迎的活動 – 「自己山徑自己修 - 義工訓練計劃」亦已開始接受報名，今年將招募50名義工新血，參與郊野山徑維護工作之培訓，截止日期為11月14日，有興趣的朋友切勿錯過。
賽馬會入山隨俗教育計劃由「香港賽馬會慈善信託基金」捐助，旨在提供「無痕山林」（Leave No Trace）資訊及實踐方法，並透過公眾參與活動（包括出版、展覽、山徑修復義工活動等），建立「可持續山徑」及「可持續郊野」知識與意識，培養以正確、環境友善的方式進行戶外活動，享受與守護大自然之美。歡迎瀏覽計劃網站了解更多活動資訊，或留意綠惜地球社交媒體Facebook / Instagram的最新消息。
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自然步道集章挑戰活動網址: https://hktrailsday.greenearth.org.hk/
綠惜地球「賽馬會入山隨俗教育計劃」
香港郊野資源豐富，上山下海成為了港人近年其中一項最佳消遣。然而，如果人人慣性地將城市便利的生活模式帶入郊遊活動之中，就會令郊野資源及美景急速衰頹。故此，郊遊也有其一套禮儀，順應自然地「隨俗」，可讓自然資源歷久不衰，世代共享。
「入山隨俗」計劃旨在提供「無痕山林」(Leave No Trace)資訊及實踐方法，並透過一系列公眾參與活動，建立「可持續山徑」及「可持續郊野」知識與意識，培養以正確、環境友善的方式進行大自然活動，享受與守護大自然之美。如欲了解更多，請瀏覽 https://www.greenearth.org.hk/naturetrails/tc/ 。
支持單位：漁農自然護理署 / 台灣千里步道協會 / 郊遊徑石屎化關注小組 / 香港地貌岩石保育協會 / 香港童軍總會 / 沙頭角文化生態協會 / 旅行家 / 綠洲 / 徑‧香港 / 鞍山探索館 / 無止橋 / 中國香港旅行遠足聯會 / 嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館 / 香港專業教育學院（沙田）