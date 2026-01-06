香港玩具展首設「潮玩館」 歡迎公眾及業界親臨互動 嬰兒用品展、文具及學習用品展 下周一同期會展舉行

由香港貿發局主辦的第52屆香港貿發局香港玩具展、第17屆香港貿發局香港嬰兒用品展，以及與局與法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦的第24屆香港國際文具及學習用品展，將同期於1月12至15日假灣仔香港會議展覽中心舉行。三展緊貼全球潮玩及玩具收藏熱潮，以「全新玩意 與眾同樂」為題，吸引來自37個國家及地區、超過2,600家展商，包括來自孟加拉、新西蘭和挪威等新展商。其中香港玩具展更首設「潮玩館」（Pop & Play），匯聚約150個潮玩IP，同步開放予業界買家及公眾。 「潮玩館」集合包括B.Duck、CardFun集卡社、CR7® LIFE、Hot Toys、LAURA、 Moshow Toys、Play Bonito®、Room One、threezero、TUTU MOKEY等頂尖潮玩品牌及IP，展示最新作品；部分IP更推出「會場首發」及「全球限量」的珍品，包括MOMOLAND首發玩偶、全球限量100件及88件的TUTU MOKEY 潮玩手辦及藝術雕塑、CM Concepts Limited全球限量1,500套的《鐵甲萬能俠》啤牌系列，以及東莞市漫博品牌管理有限公司限量100件的Father Joka玩偶等。threezero亦與香港動畫電影《世外》攜手，推出極具收藏價值的小鬼搪膠人偶，《世外》影迷及原創動畫愛好者不容錯過。 部分香港玩具展參展商及展品：

Hot Toys Limited 展位編號：CH-G01 CM Concepts Limited 展位編號：CH-G06 Guangdong Jason Entertainment Development Co., Ltd. 展位編號：CH-G15 怡高安迪(香港)有限公司 展位編號：1E-A02 鵬利(香港)有限公司 展位編號：1E-A35 | Fame Bros. Limited 展位編號：1E-B16 Planet Production House Limited 展位編號：CH-F16 | SMD Technologies (PTY) Limited 展位編號：1E-D35 Asia Partners IFBD Corporation Limited 展位編號：CH-G10 | Semk Global Marketing Limited 展位編號：CH-G09 Threezero (Hong Kong) Limited 展位編號：CH-F02

展覽期間將舉辦多元活動，la b.wing Galerie Ltd創辦人 b.wing、經典 Molly之父及鐵人兄弟創辦人 Kenny Wong、陋室五月創辦人 Steven Choi、猿創作創辦人及創作總監 Winson Ma等星級藝術家與設計師，以及國際獲奬漫畫家Pen So、電視劇原著《死角》作者Jerry Cho將透過講座與簽名會分享其創作心得與藝術視野。於1月14日則會舉辦重磅主題研討會「急劇發展的IP經濟：從本地成功邁向全球市場 」。大會吉祥物阿Pop和阿Play將現身「潮玩館」，場內亦有Hot Toys帶來《漫威》鐵甲奇俠、《迪士尼》史迪仔及《星球大戰》Grogu COSBI巨型雕像、threezero則展示《新世紀福音戰士新劇場版》ROBO-DOU 13號機巨型雕像、Asia Partners將展出C朗親筆簽名球衣，還有由 Semk Global Marketing Limited提供的充氣及玻璃纖維B.Duck裝置等，讓入場人士可盡情打卡合照。 入場人士更可於現場玩扭蛋遊戲，可抽到知名設計師為「潮玩館」設計，全球僅發行800套的限量收藏卡；亦可玩AI照相與收藏卡角色合照，以及參加「專屬紀念品DIY」工作坊，親手創作個人化的潮玩紀念品。今屆玩具展並推出全新「樂齡產品Happy Ageing」標誌，逾40家展商將率先採用產品標誌及展出有關的樂齡玩具產品。此外，玩具展的「綠色玩具」專區則會展出多款環保創新產品，包括生物分解物料製成的STEM魔術道具等，而玩具展及文具展都設有「綠色方案供應商Green Solutions Supplies」標誌，今年有超過400個展商獲得綠葉標誌，比上屆增加約一成。

嬰兒用品展設「手推車及座椅世界」及「ODM手推車及座椅」兩大專區，合共約230家展商，帶來一系列優質嬰兒手推車、汽車座椅及搖籃。玩具展及嬰兒用品展續設廣受歡迎的「品牌廊」，匯聚超過380個國際知名品牌，方便買家即時採購最新設計及優質產品。由香港貿發局與法蘭克福展覽（香港）有限公司合辦的香港國際文具及學習用品展，則網羅最新的校園、辦公、美術及禮品文具。

博寶兒有限公司 攤位號碼: 3G-A20 Hybrid International Company Ltd 攤位號碼: 3F-H04 Young Tide Limited 展位編號：5B-F23 中國第一鉛筆有限公司 展位編號：5B-E09 | 杭州彩順文具有限公司 展位編號：5B-F21