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市場資訊
2024-01-04 18:00:00

「香港義工獎 2023」表揚逾2.2萬個義工及團隊 冀感染更多人參與義務工作

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香港義工獎2023舉行頒獎禮。

民政及青年事務局與義務工作發展局合辦第二屆「香港義工獎」，於1月3日舉行頒獎禮，共頒發逾22,000個獎項，較去年大幅增加近三倍，以嘉許本地傑出義工及團隊、企業、非商業機構、屋苑及學校。有得獎者已年屆90歲高齡，仍繼續身體力行，投入義務工作。

李林麗嬋讚揚義工的付出 對社會具深遠影響

今年度新增七個獎項，當中的傑出青年義工計劃獎、傑出青年義工/團隊獎和青年義工時數獎，更積極回應政府的青年發展藍圖，鼓勵青年人投入義工行列。頒獎禮主禮嘉賓包括行政長官夫人暨義工總領袖李林麗嬋、民政及青年事務局副局長梁宏正、香港賽馬會董事龔楊恩慈和義務工作發展局主席彭韻僖。李林麗嬋表示，義工在疫情期間積極參與防疫和各種支援工作、疫情過後亦繼續為社區提供各種支援和服務。她讚揚義工的付出，除了對受助者帶來意義，對社會亦有深遠影響。梁宏正感謝眾多義工的無私奉獻，向有需要的人士伸出援手。今屆香港義工獎響應了政府的政策，感染更多青年人投入義工行列，亦樂見更多人成為義工，發揚義工精神。

義務工作發展局:冀來屆增設更多獎項

彭韻僖表示，今屆頒發的獎項大幅增加，有望散發更多正能量，期待來屆會增加更多具有創意的獎項。她希望藉著「香港義工獎」，鼓勵更多市民投入義務工作。龔楊恩慈表示，義工的付出為大眾樹立榜樣，馬會多年來支持不同義工項目，推動義工服務發展，包括支持「香港義工獎」增設六個新獎項。

年齡未成障礙  90歲義工獲表揚

義務工作歡迎任何年齡的人士參與，獲得新增獎項「賽馬會眾心行善傑出常青義工獎」的得獎者蕭亞意正是最佳例子。蕭亞意即使已屆90歲高齡，亦無阻她投身義務工作。蕭亞意坦言，體力有時較差，難以支撐長時間義工活動，偶爾會感到辛苦，她會在活動前與社工協調，盡量完成整個活動，太累時會稍作休息。蕭亞意希望以身作則，鼓勵更多人做義工，只要有合適的平台和服務，高齡長者亦可以發揮所長。

受傷殘人士鼓勵及啟發  致力推動傷健共融

獲頒傑出義工獎旳盧俊賢，是慈善機構「極地同行」主席，服務對象主要是傷殘人士，因為盧俊賢自己曾經是受助者。盧俊賢表示，2012年參加撒哈拉沙漠超級馬拉松比賽，當時原本以為難以完成賽事，但得到多位傷殘參賽者的鼓勵，受到激勵之下努力跑到終點。受到傷殘人士的鼓勵及啟發，盧俊賢希望在香港推動更多人向傷殘人士學習，推廣傷健共融，於是參與及組織多項義工服務。盧俊賢更計劃夥同極地博物館基金創會人李樂詩博士，在全港挑選200個中學生，教導科研知識，及與傷殘人士溝通的技巧，最終選出20個學生，配對10名傷殘人士，在2024年暑假一同遠赴冰島進行科研考察。

部分得獎者與義務工作發展局主席彭韻僖合照。右三為彭韻僖，右四為蕭亞意，左一為林詩詠。

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