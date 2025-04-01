「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」 全港青少年繪畫比賽2025 頒獎典禮暨得獎作品展

香港賽馬會慈善事務副總經理劉可儀博士（後排左五）及藝育菁英基金會主席方黃吉雯女士（後排左四）擔任頒獎典禮主禮嘉賓，向「十大青少年畫家」得獎學生致以祝賀與嘉許，表揚他們於藝術創作方面的傑出表現與努力成果。

香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃舉辦的「全港青少年繪畫比賽2025」早前順利完成網上初賽，從超過4,500份參賽作品中，精選出100位優秀青少年畫家晉身總決賽。為表揚得獎同學的卓越表現，並與親友分享這份喜悅，頒獎典禮暨得獎作品展於2025年3月29日假中環街市隆重舉行。香港賽馬會慈善事務副總經理劉可儀博士及藝育菁英基金會主席方黃吉雯女士蒞臨擔任主禮嘉賓，為一眾得獎學生送上祝賀與嘉獎，見證這群充滿才華的年輕藝術家成長與發光發亮的一刻。

「香港賽馬會社區資助計劃：藝育菁英計劃」由香港賽馬會慈善信託基金捐助推行，而全港青少年繪畫比賽作為計劃中的重點活動，每年均吸引眾多本地年輕藝術愛好者參與。今年的比賽以「講故‧港味」為主題，鼓勵青少年透過藝術描繪香港的多元文化與獨特風貌，以畫筆訴說屬於香港的故事，展現獅子山下的精神，並為社會傳遞正能量。在2月22日舉行的總決賽中，100位入圍學生遍布香港多區，進行現場寫生作畫，親身感受社區氛圍，透過畫筆記錄身邊的人和事，為香港注入濃厚的藝術氣息。

本屆比賽的專業評審團由七位資深藝術家組成，包括當代水墨畫家高杏娟女士、香港都會大學人文社會科學院高級講師田禮文先生、香港昊天藝術協會創會主席曾斯琪女士等。他們從4,500多幅作品中精挑細選，最終選出「全港十大青少年畫家」及90位「全港青少年畫家」優異獎得主。榮獲「全港十大青少年畫家」殊榮的同學包括：林芊仴、陳海寧、羅一淳、黃睿晴、張絲雅、劉禹之、蔡旭、賴傲添、司徒雲熙及陳皓年同學。

今年的參賽作品題材豐富多元，學生的畫藝水平精湛且極具個人風格，當中包含香港日常生活、兒時玩物、美食文化、粵劇傳統、經典交通工具、特色店舖及地標風景等，充分展現出「講故‧港味」的主題精神。學生的作品細膩刻畫出香港的獨特風貌與濃厚人情味，每一筆色彩皆蘊含深遠的情感與故事，讓人深受觸動。