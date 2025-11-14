「香港醫學美容協會」研討會 引領醫美新趨勢 醫學美容國際級講師曾繁聞醫生 分享獨創「安全微調動態美學」理念

他的一雙手，為不少客戶重建夢想，讓客戶享受極致的舒適與美麗，提升自信讓變美是一種輕盈而安心的選擇。

曾繁聞醫生亦坦言自己也有做微調，因為他必須要體驗才能真正了解效果，當然也會覺得自己變老，想要作出臉上微調，以自然為主，他說：「自然的定義，是讓治療的結果與臉上其他部位和諧，不會出現突兀或不協調的地方。」每個人都有屬於自己的美，而醫美的目的並不是改變一個人，而是讓他們看起來更自信、更舒服。

他也觀察到審美趨勢的變化：「過往女生們都拿著女星照片，想直接做成女星的模樣，現在則是多拿網紅的照片，指著某個部位，就要做出一樣的效果。例如，豐滿的嘴唇，可人家是高鼻子、大眼睛。如果比例不合適，我會勸她們不要盲目跟風，幸好大部分人還是蠻理性的。」