「香港醫學美容協會」研討會 引領醫美新趨勢 醫學美容國際級講師曾繁聞醫生 分享獨創「安全微調動態美學」理念

留住美麗，一直被視為是女性終身事業，不少女性都在追求臉上看不到歲月痕跡，身材永遠保持最弗狀態，不斷尋求永保青春的方法。然而，在醫美技術日新月異的今天，卻越來越多人追求「自然美」，希望看上去不會感覺「膠」。
在台灣醫美界響譽盛名、擁有逾17年臨床經驗的皮膚專科權威曾繁聞醫生，正是這種理念的實踐者。他日前到港應邀出席「香港醫學美容協會」研討會，分享其獨創的微調動態美學理念，強調每個人都值得擁有專屬的自然和諧之美，技術與美感從來缺一不可。
他的一雙手，為不少客戶重建夢想，讓客戶享受極致的舒適與美麗，提升自信讓變美是一種輕盈而安心的選擇。
從台灣走向世界 重新定義自然之美
擁有一張韓星臉的曾繁聞醫生，在接受本報專訪時表示醫美帶給人的，不僅僅是外貌上的提升，更深遠的影響往往在心理層面。曾醫生分享：「許多客人在完成醫美療程後，最大的改變其實並不是鏡子中的樣子，而是內心的自信。」在他的診所中，常常會見到一些因為外貌困擾而失去自信的個案，透過醫美，他們不僅在外貌上得到了改善，也重新找回了自信心。
曾繁聞醫生亦坦言自己也有做微調，因為他必須要體驗才能真正了解效果，當然也會覺得自己變老，想要作出臉上微調，以自然為主，他說：「自然的定義，是讓治療的結果與臉上其他部位和諧，不會出現突兀或不協調的地方。」每個人都有屬於自己的美，而醫美的目的並不是改變一個人，而是讓他們看起來更自信、更舒服。
他也觀察到審美趨勢的變化：「過往女生們都拿著女星照片，想直接做成女星的模樣，現在則是多拿網紅的照片，指著某個部位，就要做出一樣的效果。例如，豐滿的嘴唇，可人家是高鼻子、大眼睛。如果比例不合適，我會勸她們不要盲目跟風，幸好大部分人還是蠻理性的。」
男性客戶顯著增長 對外型要求提高
曾醫生更透露近年男性客戶比例顯著上升，約佔20 %增長，男性皆開始注重保養及外貌，客群也從過去的老闆、政治人物，擴展到一般的男性。
曾繁聞醫生精通透明質酸注射，但從不侷限於單一技術，他會根據每個人的特質與需求，靈活結合不同療程，更在意的是客人真正的需要。他強調：「打得漂亮叫長效，打得不漂亮叫殘留」，因此初次注射的精準度至關重要。曾繁聞醫生更以細膩的「微調美學」聞名業界，認為美感沒有固定的標準或公式，他擅長於用透明質酸精雕細琢，展現最自然、最自信的個人特質，並著重幫助每位客人重建內在自信。