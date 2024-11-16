「香港•意外•律師團」推出「香港交通黑點大全」，致力提升交通安全，為市民提供專業支援

香港 - 2024年11月16日 - 為協助香港市民了解交通事故高危地點並提升行車安全，「香港*意外*律師團」隆重推出全新「香港交通黑點大全」。該平台匯集了過去數年的交通事故數據，按地區劃分黑點熱區，包括新界、九龍、香港島及離島，讓駕駛者可以清楚了解需特別留意的路段，避免潛在的風險。



關於「香港*意外*律師團」：為市民提供專業、公正的法律服務

「香港*意外*律師團」成立的宗旨在於為受害人提供優質且專業的法律支援，尤其專注於工傷及交通意外案件。我們團隊由一批經驗豐富的持牌律師組成，堅持誠實透明的原則，杜絕業界中常見的低質素服務問題。我們的使命是確保每一位受害人都能獲得專業、公正的法律支援，讓市民能夠安心追求應得的賠償與正義。



我們如何解決業界的常見問題：



