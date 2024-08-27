「鳳城點心培訓計劃」提升香港青年廚藝

大灣區共同家園青年公益基金與中華廚藝學院攜手合作，首次舉辦「嶺南文化之鳳城點心培訓計劃」，以傳承鳳城點心的精髓和弘揚嶺南文化。一連8日的培訓計劃於8月中旬在順德職業技術學院烹飪學院展開，吸引了超過30名中華廚藝學院的學生及導師參與。

順德又有「鳳城」之稱，是粵菜的重要發源地之一，被譽為「中國廚師之鄉」及「世界美食之都」，此次培訓課程由多位知名順德名廚擔任講師，包括創新不忘本的年輕點心師傅陳小東、人稱「德叔」的梁兆基，以及被譽為「金牌點心師」的吳南駒。一眾名廚以其卓越的技藝和豐富的經驗，悉心指導學生們學習點心製作的各項技巧。培訓內容涵蓋蒸、煮、焗、炸、燉、煎、炒等多種烹調方法，學員們還親身體驗了包括醒獅酥、傳統雞球包、生滾魚片粥、廣東水餃皇等在內的多款點心的製作過程。