「鳳城點心培訓計劃」提升香港青年廚藝

大灣區共同家園青年公益基金與中華廚藝學院攜手合作，首次舉辦「嶺南文化之鳳城點心培訓計劃」，以傳承鳳城點心的精髓和弘揚嶺南文化。一連8日的培訓計劃於8月中旬在順德職業技術學院烹飪學院展開，吸引了超過30名中華廚藝學院的學生及導師參與。
順德又有「鳳城」之稱，是粵菜的重要發源地之一，被譽為「中國廚師之鄉」及「世界美食之都」，此次培訓課程由多位知名順德名廚擔任講師，包括創新不忘本的年輕點心師傅陳小東、人稱「德叔」的梁兆基，以及被譽為「金牌點心師」的吳南駒。一眾名廚以其卓越的技藝和豐富的經驗，悉心指導學生們學習點心製作的各項技巧。培訓內容涵蓋蒸、煮、焗、炸、燉、煎、炒等多種烹調方法，學員們還親身體驗了包括醒獅酥、傳統雞球包、生滾魚片粥、廣東水餃皇等在內的多款點心的製作過程。
大灣區青年基金副行政總裁龔明明表示，選擇鳳城點心作為培訓主題，是因為鳳城點心是廣府粵菜的重要發源地之一，當中的精緻點心極考功夫，值得承傳。龔女士親自品嚐了學生們製作的醒獅酥，並對其出色的味道和創新設計給予了高度讚賞。
中華廚藝學院院長葉漢鵬指：「此次培訓計劃著重於技能實踐，通過順德點心名廚的指導，幫助香港青年廚師掌握鳳城點心的精髓及其文化內涵。他期待學生們能將這些技藝帶回香港，為本地飲食文化注入新元素，促進香港和順德之間的文化交流。」他希望未來能與大灣區共同家園青年公益基金開展更多合作，促進中華美食文化的傳承與推廣。
順德職業技術學院烹飪學院院長馮才敏讚揚了學生們的認真態度和創新精神，並表示此次合作有助於傳承順德的飲食文化，並向國際推廣中華美食文化。
參與培訓的中華廚藝學院廚藝高級文憑二年級學生黎寶桂分享說，這次學習讓她對鳳城點心的製作工藝有了更深入的了解，尤其是在選材和製作技巧上獲益匪淺。她計劃將所學知識應用於未來的創作中，推動粵菜的發展，並利用在順德學到的技巧，創造出更多有創意的酥點。