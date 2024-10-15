[10月好去處] 李錦記「美味便利店」將軍澳新都城中心開店

新一輪驚喜及優惠：「快趣煮」手機APP迎新禮遇、醬料口味特飲、會場限定精品

李錦記「美味便利店」由即日至10月24日在MCP DISCOVERY 新都城中心三期L1天幕廣場快閃登場，延續「食、買、玩」體驗

李錦記推出全新手機應用程式「快趣煮」，內置不同小工具幫助用家入廚更得心應手！現場下載及成功登記成為新APP會員即可獲贈迎新禮品

「好好食湯/拌麵」系列產品及XO醬優惠套裝 ：任選五包「好好食湯/拌麵」加一瓶XO醬（80克）只售HK$100，加送一支舊庄特級蠔油 （145克）

：任選五包「好好食湯/拌麵」加一瓶XO醬（80克）只售HK$100，加送一支舊庄特級蠔油 （145克） 健康福袋：包含頭道原釀減鹽頭抽（500毫升）、減鹽蠔油（235克）及懷舊圖案環保袋，只售HK$68，加送一支頭道原釀減鹽頭抽（150毫升）

蠔檸樂 萃取上等鮮蠔製造的李錦記舊庄特級蠔油之精華，融入可樂般清爽甘冽的口感，再以清新檸檬酸味中和及提鮮，創造出一款別具「鮮味」的碳酸飲品！



萃取上等鮮蠔製造的李錦記舊庄特級蠔油之精華，融入可樂般清爽甘冽的口感，再以清新檸檬酸味中和及提鮮，創造出一款別具「鮮味」的碳酸飲品！ 氣泡蘋果米醋 選用李錦記醇釀米醋，米醋以液態發酵工藝釀造，具有純正醋味和米香，綿香醇和。米醋與蘋果汁充份調和，色澤晶瑩透亮，果香滿溢。經碳酸化後，帶來輕微刺激的酸甜味道，開胃醒神，令人暢飲不停！

選用李錦記醇釀米醋，米醋以液態發酵工藝釀造，具有純正醋味和米香，綿香醇和。米醋與蘋果汁充份調和，色澤晶瑩透亮，果香滿溢。經碳酸化後，帶來輕微刺激的酸甜味道，開胃醒神，令人暢飲不停！ 蘇梅鹹檸七加入李錦記蘇梅醬，酸甜果香與鹹檸檬撞出酸甜鹹三重口味。經檸檬汁調和及碳酸化後，味道甜中帶鹹，倍添檸檬清爽，別具香港特色！

新一輪會場限定購物優惠驚喜登場！立即搶購優惠套裝，將最便利的美味帶回家，並率先品嚐李錦記聯乘「醉貓仙 Tipsy Cat」推出的會場限定特飲

日期及時間：即日起至10月24日 (上午10時至晚上8時)

地點：MCP DISCOVERY 新都城中心三期L1天幕廣場

內容：李錦記「美味便利店」集食、買、玩及拍照打卡於一身，讓年輕人及一家大小透過互動體驗發掘李錦記最便利的美味

新推出便利下廚小幫手「快趣煮」APP ：全新下廚必備應用程式，即場下載及登記會員即獲豐富迎新禮品

：全新下廚必備應用程式，即場下載及登記會員即獲豐富迎新禮品 食 ：首度聯乘以醉檸茶而廣為大眾認識的港式創新飲料品牌「醉貓仙Tipsy Cat」推出三款會場限定特飲：「蠔檸樂」、「氣泡蘋果米醋」及「蘇梅鹹檸七」

：首度聯乘以醉檸茶而廣為大眾認識的港式創新飲料品牌「醉貓仙Tipsy Cat」推出三款會場限定特飲：「蠔檸樂」、「氣泡蘋果米醋」及「蘇梅鹹檸七」 買 ：推出新一輪購物優惠，讓大家以超值價入手人氣產品及期間限定紀念品套裝，包含全套精美「美味扭蛋」、懷舊而帶點玩味的筆記簿及摺疊傘

：推出新一輪購物優惠，讓大家以超值價入手人氣產品及期間限定紀念品套裝，包含全套精美「美味扭蛋」、懷舊而帶點玩味的筆記簿及摺疊傘 玩： 有趣互動體驗包括「準備好味」親子互動遊戲、「美味列印機」及「雪櫃冷知識」



有趣互動體驗包括「準備好味」親子互動遊戲、「美味列印機」及「雪櫃冷知識」 打卡：兩米高舊庄特級蠔油及各式打卡小道具

香港 - 2024年10月15日 -再度開店，由即日至10月24日在MCP DISCOVERY 新都城中心三期L1天幕廣場快閃登場。今次的「美味便利店」除了有新一輪購物優惠驚喜外，適逢李錦記推出全新應用程式「快趣煮」，「美味便利店」內特設「快趣煮」新會員迎新優惠，並首度聯乘港式創新飲料品牌「醉貓仙Tipsy Cat」推出三款醬料口味特飲，延續「食、買、玩」體驗，讓大家走進最美味的便利店，發現最便利的美味。李錦記由 1888 年開始，讓美味變成一種便利，帶進每家每戶。便利店和李錦記一樣，貨品種類齊全，時刻陪伴每位顧客，提供便捷體驗。李錦記「美味便利店」以「隨時隨地，時嚐美味」為主題，展示李錦記如何將美味昇華，讓消費者隨時隨地品嚐更好的味道！李錦記推出，內置不同小工具幫助用家入廚更得心應手，功能包括「搖⼀搖今日煮咩餸」、「煮食計時器」、「自動份量換算」等，一APP在手，入廚更就手！現場下載及成功登記成為「快趣煮」會員即可獲贈迎新禮品，包括葱油拌麵、頭道原釀減鹽頭抽試用裝、減鹽蠔油試用裝及「美味便利店」主題環保袋。李錦記「好好食湯/拌麵」系列產品自推出以來廣受歡迎，一包有齊秘製醬料及台式Q彈麵，幾分鐘就滿足到享受「快煮慢嚐」的你。頭道原釀減鹽頭抽及減鹽蠔油減鹽不減美味，成為健康飲食的調味首選，適合一家大小。現在親臨會場便可以超值價帶走「好好食湯/拌麵」以及減鹽醬料系列產品，還可額外獲得會場限定贈品！重點優惠推介：李錦記首度聯乘以醉檸茶而廣為大眾認識的港式創新飲料品牌「醉貓仙Tipsy Cat」推出三款會場限定特飲，分別為「蠔檸樂」、「氣泡蘋果米醋」及「蘇梅鹹檸七」，每罐以HK$28發售，優惠價HK$75/3罐。李錦記「美味扭蛋」首度登場時令大人和小孩都愛不釋手，是次將軍澳會場獨家推出期間限定紀念品優惠套裝，內含一套五款李錦記經典醬料造型立體磁石的「美味扭蛋」、經典醬料及「艇仔艇妹」肖像拼貼圖案設計的筆記簿及摺疊傘，經典、玩味又實用，每套只售HK$168。凡購買紀念品優惠套裝，將額外加送一支頭道原釀頭抽（250毫升）。李錦記美味便利店內設「美味扭蛋機」，大家可以HK$20換一個代幣扭蛋。另特設兩米高巨型舊庄特級蠔油，十分搶眼，現場備有小道具方便打卡留念。參觀人士可參與親子互動遊戲「準備好味」，在便利店內搜集指定食材印章，即有機會贏得禮品，過程中可了解如何運用李錦記醬料，輕鬆煮出餐廳水準的佳餚。「美味列印機」可列印簡易李錦記食譜，食譜下方更會提供網店購物優惠券，方便將美味帶走。另外，便利店內雪櫃區更介紹一系列「雪櫃冷知識」，豐富飲食智慧。