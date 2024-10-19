「2024數碼港創業投資論壇」：匯聚環球精英 探索創投新格局

活動一連兩日於10月24日至10月25日舉行
匯聚全球頂尖投資者和企業家，探討環球創投趨勢和挑戰，以嶄新角度探索香港作為國際創新科技中心的發展機遇
香港 - 2024年10月19日 - 面對環球經濟及地緣政治持續不穩定的挑戰，一年一度的「數碼港創業投資論壇」（Cyberport Venture Capital Forum, "CVCF"）今年以「創新挑戰者：建構創投新願景」為主題，並將於10月24日至10月25日以「線上+線下」混合形式隆重舉行。論壇將匯聚來自全球具影響力的投資者和企業家，共同探討各地創投趨勢、Web3.0及人工智能等新興科技如何幫助初創企業與投資者突破界限，把握投資機遇。
數碼港作為香港數碼科技旗艦，致力協助本地初創企業於國際市場發揮香港的創科實力，同時推動國際創投格局發展。近年，香港政府推出一連串措施，包括最新宣佈設立 100 億元「創科產業引導基金」，推出人工智能資助計劃，以至加強與中東地區在創新科技上的合作，大力推動創科生態圈多元發展。「數碼港創業投資論壇」作為創投市場的年度盛事，擔當至關重要的角色，雲集創投精英，聚焦本地及全球創投成功案例以及數碼科技領域創投市場的發展趨勢，建構平台對接初創企業家與投資者，促成政產學研投用的交流合作，推動本地及國際夥伴合作以促進科技產業發展。
論壇首日將邀請香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授致開幕辭，並邀得畢馬威會計師事務所、海闊天空創投、Jungle Ventures、1955 Capital、Draper Dragon、HALA Ventures、SparkLabs Group 、星際創氪、Intudo Ventures、Global Ventures 等創投界精英，圍繞三大熱門話題：
數碼港首席公眾使命官陳思源表示：「數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，一直致力提升初創企業的融資能力，加速孵化企業成長。『數碼港創業投資論壇』將匯聚環球投資者和企業家，共同探討全球資本市場，重點聚焦潛力無限的中東、東盟、亞洲及中國内地市場，以及Web3.0、人工智能等嶄新智能科技產業，提供機會讓初創企業展現創新成果，促進更多融資配對，引領業界深入討論並發掘創新科技，推動創科社群迎接各項挑戰，把握發展機遇、取得突破。」
數碼港投資者網絡策劃小組主席、中手游科技集團有限公司共同創辦人及副董事長、國宏嘉信資本創始合夥人冼漢廸表示：「儘管全球經濟和地緣政治存在不確定性，在國家《十四五規劃》框架的支持下，配合香港特區政府《香港創新科技發展藍圖》以及今年財政預算案中對人工智能資助計劃、科技研究支援及新型工業加速計劃的措施，數碼港將繼續透過『數碼港投資者網絡』及『數碼港投資創業基金』等項目連結企業家和投資者，擴大與亞洲以至東盟地區的獨特聯繫，發揮國際市場優勢，為香港創科及創投市場發展引入動力，推動香港全方位建設國際創新科技中心。」
環球市況疲弱 數碼港融資表現出色
面對波動及不穩定的創投市場，數碼港社群初創在過去一年仍有強勁的融資表現。2023年10月至2024年9月期間，數碼港初創成功籌集了超過37億港元的資金，按年增加23%，近期完成高額融資的數碼港企業包括KLOOK、Leapstack、Buy&Ship、MediConCen、DeBox等，累計融資總額突破412億港元。年内，香港第二間持牌虛擬資產交易平台 HashKey Group 晉身成為數碼港第八間獨角獸企業，反映Web3.0科技的應用潛力吸引投資者支持，以及數碼港推動發展Web3.0產業續見成效。
適逢今年「數碼港投資者網絡」（CIN）成立七周年，一直保持強勁增長，透過擴展本地及海内外的投資者網絡，對接初創項目及投資者，持續提升初創企業融資能力。網絡自2017年成立至今，總投資額高達25億9,700多萬港元，比去年增加超過5億 6,00 萬港元，按年同比增加64%。網絡累計促成96個項目對接，亦比去年多出21個項目，增加數量比去年增加1.5倍。而投資單位亦比去年增加30多個，總數超過200個投資單位，其中15%來自包括大灣區，而14%來自亞太地區，可見網絡成員的國際化背景，匯聚環球創投資金。藉著網絡的豐富基礎，數碼港早前更推出「Web3.0 投資圈」，為高潛力、高增長的Web3.0初創企業配對投資者，提高融資成功機會，進一步推動Web3.0生態圈發展。
數碼港亦一直透過「數碼港投資創業基金」（CMF）投資高潛力初創企業並為其引資，提升初創企業的引資能力。截至2024年9月，基金已經投資28個初創企業項目，基金投資連同共同投資總額超過19億4,000萬港元，引資比率為1:9，可見數碼港顯著的引資實力。
推動創科融資 支援企業成長
「2024數碼港創業投資論壇」除了會有多位業界投資專家探討創投及科技融資的最新趨勢外，初創翹楚包括Buy&Ship、Cyberbay、HashKey Capital及Votee A.I. 等也將於創業專業對談及精英創新者交流環節中分享開拓Web3.0及人工智能領域的機遇，及獲得成功融資的要訣。
跨境電商平台Buy&Ship及WiFi社交營銷平台FansWave代表亦於論壇的媒體簡報會上分享洞見。Buy&Ship聯合創始人兼首席執行官李兆倫表示：「數碼港在擴展商業配對、募資和知識共享網絡方面發揮了關鍵作用，造就有利的創科生態環境。Buy&Ship 最近完成的 B 輪融資獲得超額認購，不僅肯定了我們的願景，更進一步強化了我們的增長戰略。我們將繼續致力於為消費者提供最簡便直接的跨境電商購物體驗，讓他們能夠輕鬆地在全球範圍內選購最具競爭力的商品。透過這些努力，我們準備好成為香港下一個成功故事。」
FansWave Limited (FansWiFi) 聯合創辨人袁靖智表示: 「數碼港多元的創科環境有效協助初創企業莫定良好的基礎， 與投資者進行融資配對，與本地以至海外的企業建立合作夥伴關係。FansWave近日與中東的商務夥伴落實合作，結合社交媒體與CRM（顧客關係管理）的Wi-Fi行銷解決方案，開發中東市場，將場所WiFi轉化為強大的行銷工具，為商家提供數據分析，以制定個性化行銷活動，提高客戶與品牌互動的參與度，並推動企業的營利增長。我們將繼續開拓更多海外合作機會，期望可以將旗下品牌FansWiFi 的WiFi社交營銷平台引進更多海外市場。」
緊連投資者及初創企業 展示嶄新科技成果
過去幾屆數碼港創業投資論壇的反應熱烈，「2024 數碼港創業投資論壇」亦將延續以往活動中的「投資者配對」環節，為初創公司和投資者提供交流平台，透過面對面和線上互動進行交流和洽談。配對將根據投資者以及初創企業雙方的科技範疇和投資偏好進行，精準地將兩者的需要聯繫一起，提高交流和合作效率，讓雙方更容易找到彼此的共同利益和潛在機會。
同時，論壇作為創新解決方案的市場，初創公司也將藉由項目提案演示向大眾展示他們的產品和服務，論壇現場設有創新科技展示區、初創診所及初創工作坊，透過多家頂尖企業的一對一諮詢服務，為初創企業提供實用見解和策略建議，讓與會者不論在線上或線下均可與本地及來自其他地區的人士進行交流。
聚焦Web3.0 科技 開拓創投新領域
「2024數碼港創業投資論壇」期間同步舉辦多項Web3.0焦點活動，包括:
「數碼港創業投資論壇」致力連繫數碼科技投資者和企業家，是年度旗艦活動，亦是享譽國際的投資界盛事，2023年以「線上+線下」形式舉行，吸引超過2,500人參與交流，總瀏覽量達120,000次，當中包括逾260名投資者，及完成逾300個項目對接，為創投界聯繫合作夥伴及開拓投資商機。更多詳情請瀏覽 http://cvcf.cyberport.hk/
匯聚全球頂尖投資者和企業家，探討環球創投趨勢和挑戰，以嶄新角度探索香港作為國際創新科技中心的發展機遇
香港 - 2024年10月19日 - 面對環球經濟及地緣政治持續不穩定的挑戰，一年一度的「數碼港創業投資論壇」（Cyberport Venture Capital Forum, "CVCF"）今年以「創新挑戰者：建構創投新願景」為主題，並將於10月24日至10月25日以「線上+線下」混合形式隆重舉行。論壇將匯聚來自全球具影響力的投資者和企業家，共同探討各地創投趨勢、Web3.0及人工智能等新興科技如何幫助初創企業與投資者突破界限，把握投資機遇。
數碼港作為香港數碼科技旗艦，致力協助本地初創企業於國際市場發揮香港的創科實力，同時推動國際創投格局發展。近年，香港政府推出一連串措施，包括最新宣佈設立 100 億元「創科產業引導基金」，推出人工智能資助計劃，以至加強與中東地區在創新科技上的合作，大力推動創科生態圈多元發展。「數碼港創業投資論壇」作為創投市場的年度盛事，擔當至關重要的角色，雲集創投精英，聚焦本地及全球創投成功案例以及數碼科技領域創投市場的發展趨勢，建構平台對接初創企業家與投資者，促成政產學研投用的交流合作，推動本地及國際夥伴合作以促進科技產業發展。
論壇首日將邀請香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授致開幕辭，並邀得畢馬威會計師事務所、海闊天空創投、Jungle Ventures、1955 Capital、Draper Dragon、HALA Ventures、SparkLabs Group 、星際創氪、Intudo Ventures、Global Ventures 等創投界精英，圍繞三大熱門話題：
- 環球創投市場趨勢及挑戰；
- Web3.0 和人工智能等創科技術的投資及發展前景；
- 中國内地、亞洲、東盟、中東及其他地區的科技創投市場及動向，重點深入探討創投生態圈的產業發展與未來展望。
數碼港首席公眾使命官陳思源表示：「數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，一直致力提升初創企業的融資能力，加速孵化企業成長。『數碼港創業投資論壇』將匯聚環球投資者和企業家，共同探討全球資本市場，重點聚焦潛力無限的中東、東盟、亞洲及中國内地市場，以及Web3.0、人工智能等嶄新智能科技產業，提供機會讓初創企業展現創新成果，促進更多融資配對，引領業界深入討論並發掘創新科技，推動創科社群迎接各項挑戰，把握發展機遇、取得突破。」
數碼港投資者網絡策劃小組主席、中手游科技集團有限公司共同創辦人及副董事長、國宏嘉信資本創始合夥人冼漢廸表示：「儘管全球經濟和地緣政治存在不確定性，在國家《十四五規劃》框架的支持下，配合香港特區政府《香港創新科技發展藍圖》以及今年財政預算案中對人工智能資助計劃、科技研究支援及新型工業加速計劃的措施，數碼港將繼續透過『數碼港投資者網絡』及『數碼港投資創業基金』等項目連結企業家和投資者，擴大與亞洲以至東盟地區的獨特聯繫，發揮國際市場優勢，為香港創科及創投市場發展引入動力，推動香港全方位建設國際創新科技中心。」
環球市況疲弱 數碼港融資表現出色
面對波動及不穩定的創投市場，數碼港社群初創在過去一年仍有強勁的融資表現。2023年10月至2024年9月期間，數碼港初創成功籌集了超過37億港元的資金，按年增加23%，近期完成高額融資的數碼港企業包括KLOOK、Leapstack、Buy&Ship、MediConCen、DeBox等，累計融資總額突破412億港元。年内，香港第二間持牌虛擬資產交易平台 HashKey Group 晉身成為數碼港第八間獨角獸企業，反映Web3.0科技的應用潛力吸引投資者支持，以及數碼港推動發展Web3.0產業續見成效。
適逢今年「數碼港投資者網絡」（CIN）成立七周年，一直保持強勁增長，透過擴展本地及海内外的投資者網絡，對接初創項目及投資者，持續提升初創企業融資能力。網絡自2017年成立至今，總投資額高達25億9,700多萬港元，比去年增加超過5億 6,00 萬港元，按年同比增加64%。網絡累計促成96個項目對接，亦比去年多出21個項目，增加數量比去年增加1.5倍。而投資單位亦比去年增加30多個，總數超過200個投資單位，其中15%來自包括大灣區，而14%來自亞太地區，可見網絡成員的國際化背景，匯聚環球創投資金。藉著網絡的豐富基礎，數碼港早前更推出「Web3.0 投資圈」，為高潛力、高增長的Web3.0初創企業配對投資者，提高融資成功機會，進一步推動Web3.0生態圈發展。
數碼港亦一直透過「數碼港投資創業基金」（CMF）投資高潛力初創企業並為其引資，提升初創企業的引資能力。截至2024年9月，基金已經投資28個初創企業項目，基金投資連同共同投資總額超過19億4,000萬港元，引資比率為1:9，可見數碼港顯著的引資實力。
推動創科融資 支援企業成長
「2024數碼港創業投資論壇」除了會有多位業界投資專家探討創投及科技融資的最新趨勢外，初創翹楚包括Buy&Ship、Cyberbay、HashKey Capital及Votee A.I. 等也將於創業專業對談及精英創新者交流環節中分享開拓Web3.0及人工智能領域的機遇，及獲得成功融資的要訣。
跨境電商平台Buy&Ship及WiFi社交營銷平台FansWave代表亦於論壇的媒體簡報會上分享洞見。Buy&Ship聯合創始人兼首席執行官李兆倫表示：「數碼港在擴展商業配對、募資和知識共享網絡方面發揮了關鍵作用，造就有利的創科生態環境。Buy&Ship 最近完成的 B 輪融資獲得超額認購，不僅肯定了我們的願景，更進一步強化了我們的增長戰略。我們將繼續致力於為消費者提供最簡便直接的跨境電商購物體驗，讓他們能夠輕鬆地在全球範圍內選購最具競爭力的商品。透過這些努力，我們準備好成為香港下一個成功故事。」
FansWave Limited (FansWiFi) 聯合創辨人袁靖智表示: 「數碼港多元的創科環境有效協助初創企業莫定良好的基礎， 與投資者進行融資配對，與本地以至海外的企業建立合作夥伴關係。FansWave近日與中東的商務夥伴落實合作，結合社交媒體與CRM（顧客關係管理）的Wi-Fi行銷解決方案，開發中東市場，將場所WiFi轉化為強大的行銷工具，為商家提供數據分析，以制定個性化行銷活動，提高客戶與品牌互動的參與度，並推動企業的營利增長。我們將繼續開拓更多海外合作機會，期望可以將旗下品牌FansWiFi 的WiFi社交營銷平台引進更多海外市場。」
緊連投資者及初創企業 展示嶄新科技成果
過去幾屆數碼港創業投資論壇的反應熱烈，「2024 數碼港創業投資論壇」亦將延續以往活動中的「投資者配對」環節，為初創公司和投資者提供交流平台，透過面對面和線上互動進行交流和洽談。配對將根據投資者以及初創企業雙方的科技範疇和投資偏好進行，精準地將兩者的需要聯繫一起，提高交流和合作效率，讓雙方更容易找到彼此的共同利益和潛在機會。
同時，論壇作為創新解決方案的市場，初創公司也將藉由項目提案演示向大眾展示他們的產品和服務，論壇現場設有創新科技展示區、初創診所及初創工作坊，透過多家頂尖企業的一對一諮詢服務，為初創企業提供實用見解和策略建議，讓與會者不論在線上或線下均可與本地及來自其他地區的人士進行交流。
聚焦Web3.0 科技 開拓創投新領域
「2024數碼港創業投資論壇」期間同步舉辦多項Web3.0焦點活動，包括:
- Web3.0創新博覽，通過主題演講、專題討論和實體展示，展示Web3.0技術在全球現實生活中的實際應用，並由多位行業專家分享成功應用區塊鏈的真實案例和寶貴經驗。 與會者將有機會與企業代表、投資者、數碼港Web3.0社群成員及主要區塊鏈生態系統代表交流，深入了解Web3.0如何重塑產業格局、推動創新並創造新機遇 ;
- 由EmergentX全力策動的Digital Visionaries Symposium 2024：科技舞台，作為Web3.0創新博覽的分會場活動，將包含互動環節和專題討論，由頂尖科技專家主講，深入探討企業整合及AI、區塊鏈等顛覆性技術的變革性應用案例，探索如何利用這些技術推動企業發展。
- 由BlockBooster全力策動的「Web3.0項目演示日 – Inno Ignite」：處於Web3.0 革命前沿的初創公司將在活動上展示他們的創新項目，揭示Web3.0 技術吸引資金的無限潛力，讓與會者把握機會與創業家互動交流，一起探索更多具投資前景的合作機會。
「數碼港創業投資論壇」致力連繫數碼科技投資者和企業家，是年度旗艦活動，亦是享譽國際的投資界盛事，2023年以「線上+線下」形式舉行，吸引超過2,500人參與交流，總瀏覽量達120,000次，當中包括逾260名投資者，及完成逾300個項目對接，為創投界聯繫合作夥伴及開拓投資商機。更多詳情請瀏覽 http://cvcf.cyberport.hk/
關於數碼港
數碼港為一個創新數碼社群，匯聚超過2,100間社群企業，包括超過900間駐園區及近1,200間非駐園區的初創企業和科技公司，由香港特別行政區政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。數碼港的願景是成為數碼科技樞紐，為香港締造嶄新經濟動力。數碼港透過培育科技人才、鼓勵年輕人創業、扶植初創企業，致力創造蓬勃的創科生態圈；藉著與本地及國際策略夥伴合作，促進科技產業發展；同時加快公私營機構採用數碼科技，推動新經濟與傳統經濟融合。
詳情請瀏覽 www.cyberport.hk