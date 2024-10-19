「2024數碼港創業投資論壇」：匯聚環球精英 探索創投新格局

「2024數碼港創業投資論壇」以「創新挑戰者：建構創投新願景」為主題，將於10月24日至10月25日以「線上+線下」形式舉行。論壇將匯聚逾多位創投專家、行業領袖及初創企業家，共同探討各地創投趨勢、Web3.0及人工智能等新興科技如何幫助初創企業與投資者突破界限，以及在中國、亞洲、東盟及中東地區的創投機遇。 （上方相片由左至右）數碼港行政總裁鄭松岩博士；FansWave Limited (FansWiFi) 聯合創辨人袁靖智；數碼港投資者網絡策劃小組主席、中手游科技集團有限公司共同創辦人及副董事長、及國宏嘉信資本創始合夥人冼漢廸；Buy&Ship聯合創始人兼首席執行官李兆倫；數碼港首席公眾使命官陳思源。