「2024數碼港創業投資論壇」隆重揭幕

「數碼港投資者網絡」七周年 累計投資額突破25億港元 匯聚逾200個投資單位香港 - 2024年10月24日 - 數碼港主辨的年度創投盛事「2024數碼港創業投資論壇」（CVCF）今日（24日）於數碼港隆重揭幕。為期兩天的活動以「創新挑戰者：建構創投新願景」為主題，雲集超過90位具全球影響力的創投專家及行業領袖，從嶄新視角探索創新創業領域前景，並深入探討Web3.0 和人工智能（AI）等新興科技如何幫助企業與投資者在快速發展的創投市場中突圍而出，開創新機遇。同場，數碼港慶祝「數碼港投資者網絡」成立七周年，並公布數碼港初創的融資成就。
「2024數碼港創業投資論壇」由香港特區政府創新科技及工業局局長孫東教授致開幕辭，數碼港主席陳細明則致歡迎辭。隨後，數碼港投資者網絡策劃小組主席、中手游科技集團有限公司共同創辦人及副董事長、國宏嘉信資本創始合夥人冼漢廸回顧「數碼港投資者網絡」成立七年以來的發展歷程和卓越成就，並聯同一眾嘉賓主持開幕禮，為論壇揭開序幕。
創新科技及工業局局長孫東教授在致辭時表示：「CVCF 一直為香港創科界『連接願景、培育未來』，論壇匯聚了創新和技術，以及風險基金領域的頂尖人才，共同探討如何支持初創企業創造更多具突破性和嶄新的解決方案。行政長官在上周施政報告中宣布了一系列新的創科措施，為我們的創科生態圏注入更多動力。我們將設立 100 億港元『創科產業引導基金』，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，同時優化現有的『創科創投基金』，與業界配對成立聯合基金，投資香港初創生態圈。我們還將推出『創科加速器先導計劃』，吸引海內外具豐富經驗的專業初創企業服務機構在香港建立加速器基地，促成初創企業壯大。」
數碼港主席陳細明致歡迎辭時表示：「上周發表的 2024 施政報告提出將加大投資和引領市場資金，包括設立 100 億元『創科產業引導基金』和推出『創科加速器先導計劃』等一系列舉措，從上層發展策略和體制建設上，進一步加大對創科產業的投資力度，提速整個產業發展。數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，將積極配合特區政府策略，透過『數碼港創業投資論壇』等國際活動，進一步發揮香港在『一帶一路』倡議下的獨特角色，促進跨境交流合作，攜手業界，扶植初創企業在大中華、東盟以至中東地區開拓商機。」
論壇上，數碼港宣佈與德鼎創新（Draper Dragon）簽署合作備忘錄，共同成立 「香港數碼港Draper Dragon Web3.0加速器」。借鑒德鼎創新在矽谷的創業孵化經驗，與數碼港蓬勃的Web3.0生態圈相結合，從人才培育、項目孵化及投資等多維度，接通矽谷和香港的相關產業發展，加速香港Web3.0領域的實際應用。德鼎創新亦會從完成加速器計劃的初創項目中挑選合適項目進行投資，以提升行業創新效率，助力香港Web3.0創新與國際同步。協議在數碼港主席陳細明、德鼎創新管理合夥人李廣新的共同見證下，由數碼港首席公眾使命官陳思源及德鼎創新管理合夥人王岳華簽署。
Draper Dragon 創始人 Tim Draper 在預錄致辭中表示：「我很高興能與數碼港合作，為 Draper University 引薦來自 Web3.0 世界的創業家。我衷心期待著與數碼港和一眾創業者建立持續的合作關係。我認為 Web3.0 和去中心化是能夠改變我們做事方式的重大轉型技術。新技術將為各領域，從銀行業到保險、醫療保健到法律帶來改變。我相信 Web3.0 的力量將為世界帶來新的運作方式，令人與人之間更緊密，生活也變得更豐盛和美好。」
「數碼港投資者網絡」成員國際化 成功擴展至多個地區
「數碼港投資者網絡」（CIN）一直吸納全球實力雄厚的投資單位，與數碼港高潛力企業進行投資對接，該網絡至今已踏入成立七周年。自成立以來，CIN總投資額高達25億9,700多萬港元，比去年增加超過5億 6,000 萬港元，增幅按年增加64%。累計促成96個項目對接，較去年增加21個項目，增加數量按年增加1.5倍。今年CIN新加入逾30個投資單位，使總投資單位數目超過200個，當中包括來自中國内地及亞太地區的投資者，可見網絡成員背景多元化，匯聚環球創投資金。
數碼港亦一直通過旗下「數碼港投資創業基金」（CMF）投資數碼港生態圈內高潛力初創企業，並積極協助其引資。截至2024年9月，CMF已投資28個初創企業項目，包括年内投資研發植物肉食品的Green Monday，凸顯綠色科技及可持續發展對未來社會的重要性。目前CMF投資以及共同投資的投資總額已超過19.4億港元，引資比率為1：9，可見數碼港強大的引資實力。
數碼港投資者網絡策劃小組主席、中手游科技集團有限公司共同創辦人及副董事長、國宏嘉信資本創始合夥人冼漢迪於論壇上分享CIN 的發展方向指：「隨著香港特區政府持續加強與東盟和中東市場的區域合作，『數碼港投資者網絡』已做好充份準備，旨在於這項工作中發揮關鍵作用，以配合創科行業投資的現行政策，專注於本地和全球擴張，目標是實現投資者成員數目的年增長率達到 20%，為投資者提供強大的交易來源，同時全力支持數碼港社群的融資和成長。展望未來，『數碼港投資者網絡』及『數碼港投資創業基金』將攜手並進，促成更多投資配對，發掘投資商機，擴大香港初創企業在全球的影響力。」
數碼港社群初創融資表現理想 促進企業實現高額融資
受宏觀經濟影響，環球初創格局不斷變化，企業家需要以更大膽且創新的願景吸引投資者並建立合作夥伴關係。過去一年，數碼港社群初創的融資表現出色，成功籌集超過37億港元資金，按年增加23%，帶動累計融資總額突破412億港元。多間企業近期完成高額融資，包括：客路（Klook）、棧略（Leapstack）、Buy&Ship、醫結（MediConCen）等。此外，今年數碼港社群成員、持牌虛擬資產交易平台 HashKey Group 晉身獨角獸行列，成為數碼港園區內第八間獨角獸企業，反映Web3.0生態圈繼續受投資者關注。
聚焦創投形勢 解讀創新潛力
今年論壇設有多場主題演講及焦點討論環節，邀請多位創投界重量級人物分享環球創投趨勢，並剖析新興技術、人工智能和Web3.0 等趨勢如何開拓市場與協作，引領創新思維。行業專家包括畢馬威會計師事務所消費品零售行業亞太區主管利安生，分享最新一季《創投脈動：全球創業投資分析》報告，以全球及區域角度分析創投狀況及趨勢; Jungle Ventures 管理合夥人 Yash Sankrityayan 探討東盟的成長型投資歷史和未來展望，及分享成功經驗; 科威資本創始管理合夥人鍾子威分享企業家和投資者如何「創造未來」的框架，並分享如何透過氣候科技、醫療保健、AI和Web3等技術來改善人們生活; Verda Ventures普通合夥人劉冠森則探討如何捕捉非洲這個Web3增長速度最快和最大的市場，透過結合技術專長、分銷和資本的獨特方法捉緊龐大機遇。
香港特區政府策略性的舉措與資金支援無疑亦對本港創科發展非常重要，創新科技界立法會邱達根議員、聯同中大創新有限公司、香港理工大學知識轉移及創業處和海闊天空創投市場營銷的代表以及數碼港投資者網絡策劃小組主席、中手游科技集團有限公司共同創辦人及副董事長、國宏嘉信資本創始合夥人冼漢迪，與多位商界領袖共同探討特區政府支持本地創新科技界發展的最新措施、策略和支援。
今年論壇另一焦點是探討新興技術如Web3.0 和人工智能為市場帶來的推動力。數碼港 Web3.0 投資圈成員HashKey Capital合夥人鄭嘉梁在論壇中向與會者分析了未來Web3.0行業投資的機遇，而德鼎創新合夥人王岳華亦在其分享中，強調支持Web3.0基礎建設和實際應用的重要性。
連串Web3.0焦點活動緊接舉行
延續「2024數碼港創業投資論壇」的熾熱討論，論壇期間有多項Web3.0焦點活動緊接舉行，包括由BlockBooster 全力策動的Web3.0 項目演示日 – Inno Ignite。正處於 Web3.0革命前沿的初創公司在活動上展示他們的創新項目，揭示 Web3.0 技術吸引資金的無限潛力。與會者可藉此機會與創業家互動交流，探索合作機會。
論壇第二日的「Web3.0 創新博覽」將展示超過15個環球Web3.0 技術的實際應用，涵蓋數字支付、供應鏈金融、數字身份認證、金融創新、可持續發展、文化保護等多個領域，來自非洲、歐洲、東南亞以及本地香港等各個地區。論壇亦邀得多位行業專家分享成功應用區塊鏈的真實案例和寶貴經驗。與會者與企業代表、投資者、數碼港 Web3.0 社群成員及主要區塊鏈生態系統代表交流，深入了解 Web3.0 如何重塑產業格局、推動創新並創造新機遇。聯同EmergentX 主辦的 Digital Visionaries Symposium 2024：科技舞台，將匯聚頂尖科技專家主講，深入探討企業整合及人工智能、區塊鏈等顛覆性技術的變革性應用案例，探索如何利用這些技術推動企業發展。（有關論壇第二日及「Web3.0 創新博覽」的議程，請參考附件）。
更多「2024數碼港創業投資論壇」及各項焦點活動的詳情及講者嘉賓陣容，請瀏覽http://cvcf.cyberport.hk/ 。
附件：論壇第二日及「Web3.0 創新博覽」議程
Main Stage: Web3.0 Life: Demonstrating Real-World Solutions @ Function Room
Day 2 – 25 Oct (Fri) 14:00 – 19:00
|Time
|Programme & target speakers
|14:00 – 14:05
| Welcome Remarks
|14:05 – 14:10
| Opening Remarks
|14:10 – 14:15
|Group Photo
|14:15 – 14:20
| Development of Web3 Hub@Cyberport
|14:20 – 14:35
| Panel discussion 1: Defining Web3.0: Innovations and Impacts
Moderator: Ms Rachel Lee, Director of Web3 & FinTech Development, Hong Kong Cyberport
Panelists:
|14:35 – 14:50
| Panel discussion 2: Unleashing the Power of Stablecoins: Paving the Way for Financial Revolution
Moderator: Mr William Yao, Co-Founder, Global CPO & COO, Hamsa
Panelists:
|Web3.0 Use Cases Keynotes
|AI + Web3
|14:50 – 15:00
| Keynote: Web3.0 Use Cases Keynote
|Payment and Other Financial Innovations
|15:00 – 15:10
| Keynote: Stablecoins: The Emerging Market Story
|15:10 – 15:20
| Keynote: Innovations in Digital Asset Custody
|15:20 – 15:30
| Keynote: Avalanche: Supporting Real World Use Cases
|15:30 – 15:40
| Keynote: The First PayFi Network
|Cultural
|15:40 – 15:50
| Keynote: IP-backed assets drive a new round of Renaissance
|Green and Supply Chain
|15:50 – 16:00
| Keynote: How a fintech is driving technology in construction
|16:00 – 16:10
| Keynote: Introduction to FISCO
|16:10 – 16:20
| Keynote: OriginTrail: Decentralized Knowledge Graph
|16:20 – 16:30
| Keynote: Scaling Practical ESG impact with Web3.0
|Financial Innovations
|16:30 – 16:40
| Keynote: Web3.0 Tokenization Use Cases
|16:40 – 16:50
| Keynote: Web3 Financial Innovation Use Cases
|Digital Identity & Verification
|16:50 – 17:00
| Keynote: Embracing Decentralised Identity
|17:00 – 17:10
| Keynote: Ownership Transfer and Verification
|Entertainment & Culture
|17:10 – 17:20
| Keynote: Cultural
|17:20 – 17:30
| Keynote: Integrated AI Travel Web3 Platform
|17:30 – 17:55
| Panel 3: Bridging the gap: The Road to Mass Adoption
Moderator: Ms Laura Wang, Partner, Elven
Panelists:
|17:55 – 19:00
|Networking Cocktail
關於數碼港
數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，匯聚超過 2,100 間社群企業，包括超過900間駐園區及超過 1,200 間非駐園區的初創企業和科技公司，由香港特別行政區政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。數碼港的願景是以創新科技為數字經濟及智慧城市發展注入新動力，引領企業聯通海内外市場。數碼港透過培育創新科技人才、鼓勵年輕人創業、扶植初創企業，致力創造蓬勃的創科生態圈；藉著與本地、内地及國際策略夥伴合作，促進科技產業發展；同時加快公私營機構採用數碼科技推行數碼轉型，推動新經濟與傳統經濟融合。詳情請瀏覽 www.cyberport.hk