「2024數碼港創業投資論壇」隆重揭幕

「2024數碼港創業投資論壇」今天揭幕，深入探討新興技術及全球經濟勢頭重心東移、聚焦中東、東南亞國家聯盟（ASEAN）和大中華等市場等趨勢下，創投市場前景和策略。今天活動上亦舉行「數碼港投資網絡」七周年慶祝儀式。

關於數碼港