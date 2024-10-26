「2024 數碼港創業投資論壇」建構創投新願景

論壇破紀錄獲逾2,600人參與及15萬人次網上瀏覽，促成逾350宗融資配對香港 - 2024年10月26日 - 數碼港年度創投盛事「2024數碼港創業投資論壇」（論壇）於昨日圓滿結束。一連兩日的論壇以「創新挑戰者：建構創投新願景」為主題，匯聚多位國際創投專家、業界領袖、投資者以及數碼港社群初創代表。論壇連同焦點活動 「Web3.0 創新博覽」、初創工作坊及初創診所一連串活動，吸引逾 2,600 人參與及網上平台總瀏覽量更達到15萬人次，均破歷年紀錄。現埸為投資者及初創企業安排一對一會面，反應熱烈，促成逾 350 場融資配對。
緊接論壇首日有多位行業專家分享對創新創業領域的真知灼見後，活動第二日舉辦了「初創工作坊」，由 SoGal 風險投資管理合夥人孫亦清及Alumni Ventures 執行合夥人 Ron Levin 為初創企業傳授獨到見解與實戰經驗，探討在充滿挑戰的市場中籌集資金所遇到的實際問題和如何克服成熟與新興產業的種種障礙，剖析創投新視角，協助初創化解創業融資時所遇到的困難和挑戰。
論壇期間亦設有「投資者配對」環節，根據投資者以及初創企業雙方的科技範疇和投資喜好，對接合適對象，促進企業配對。除此之外，會場亦設有約40個創新科技展示及超過 100 個虛擬創新科技展示，讓初創企業向來自世界各地的投資者及業界展示產品服務及交流。
論壇次日聚焦多項 Web3.0 焦點活動，雲集本地及環球行業專家，企業代表、投資者、數碼港Web3.0 社群成員，及主要區塊鏈生態系統代表，互相交流，分享寶貴見解。包括深入了解 Web3.0 如何重塑產業格局、推動創新並創造新機遇，並同時學習如何利用這些技術在瞬息萬變的市場中保持競爭優勢。
財經事務及庫務局（財庫局）副局長陳浩濂致辭時表示 :「香港在《全球金融中心指數》中排名第三，亞洲居首。眾多金融機構選擇在本港設立區域總部或最大的區域業務，這意味著Web3公司在此能夠便捷地接觸到大量潛在客戶、投資者和商業夥伴，使香港成為其創業和擴展的理想之地。」他指出：「我們的理念很明確——只有提供透明、確定且可預測的監管環境，方能有效鼓勵金融創新。去年六月，我們引入了虛擬資產交易平台發牌制度，標誌著一個重要里程碑。」
陳浩濂補充說，今年稍後時間，特區政府將會就實施穩定幣發行人監管制度進行立法，為這一新興市場構建一個安全框架。此外，財庫局會就虛擬資產場外交易的規管進行第二輪諮詢，並提出規管虛擬資產托管服務提供者的擬議發牌制度，確保數字資產的安全保管符合國際標準。
數碼港首席公眾使命官陳思源在「Web3.0創新博覽」致歡迎辭時表示：「Web3.0技術是個具有巨大潛力的創新領域，吸引了許多投資者的注意。香港特區政府致力加快相關生態系統的發展，旨在推動香港發展成為Web 3.0樞紐。數碼港擁有香港最大的 Web 3.0社群，早前更亦於數碼港投資者網路 （CIN）之下成立『Web3.0 投資圈』，相信未來可為數碼港社群促進更多Web 3.0投資配對及探索新商機，引領業界深入討論並發掘創新科技，從而提升香港初創企業的影響力。」
數碼港首席企業發展官朱美恩分享數碼港Web3 基地最新發展時指 ：「數碼港一直致力在 Web3.0領域激發創新並促進合作交流，至今取得理想進展。截至今年 9 月，我們匯聚逾 270家Web3.0 公司，分別來自本地、中國內地及歐美等地區，彰顯了我們Web3.0社群的多樣性和活力。有見人工智能（AI）在Web3.0領域融合日益緊密，越来越多AI技術被整合到 Web3.0及不同行業應用中。為掌握AI大趨勢，早前特區政府撥款30億港元，通過數碼港推出人工智能資助計劃，為本地科研及AI研發注入動力，促進更多科研突破，與業界攜手推動香港邁向國際創新科技中心。」
今日下午在分會場也同步舉行由EmergentX 主辦，Digital Visionaries Symposium 2024：科技舞台。活動上進行了多個互動環節和專題討論，由頂尖科技專家主講，深入探討企業整合及 AI、區塊鏈等顛覆性技術的變革性應用案例。探索如何利用這些技術進步來推動企業向前發展。
重溫2024 數碼港創業投資論壇內容及演講者陣容，請瀏覽網址 https://cvcf.cyberport.hk/tc/index