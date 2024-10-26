「2024 數碼港創業投資論壇」建構創投新願景

數碼港年度創投盛事「2024數碼港創業投資論壇」（論壇）於今日圓滿結束。一連兩日的論壇以「創新挑戰者：建構創投新願景」為主題，匯聚多位國際創投專家、業界領袖、投資者以及數碼港社群初創代表。論壇連同焦點活動 「Web3.0 創新博覽」、初創工作坊及初創診所一連串活動，吸引逾 2,600 人參與及網上平台總瀏覽量更達到15萬人次，均破歷年紀錄。現埸為投資者及初創企業安排一對一會面，反應熱烈，促成逾 350 場融資配對。