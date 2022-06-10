$298/隻北海道松葉蟹 去富臨嚐佳餚

富臨皇宮的佳餚菜式一向是信心保證，亦堅持物超所值，力求不惜工本以最優質食材烹調出心思美饌，讓客人品嘗淡淡驚喜。今期精選每日新鮮運到的北海道松葉蟹，肉質飽滿甘甜，蟹膏甘香如凝脂，蟹肉鮮美彈牙，讓人吮指回味。堂食價$298/隻。

同步推出夢幻組合-上湯焗澳洲龍蝦(約一斤半)送伊麵底加極品燒鵝皇半隻， 堂食價$388/份(2至5位例牌，6位或以上半隻)，網購價$398/份。要做出有水準的龍蝦，選料相當重要，富臨精選優質彈牙澳洲龍蝦，肉厚爽甜，以傳統上湯焗製，鮮味無窮。至於富臨燒鵝皇遵循傳統做法，將汆燙鵝隻腹部清填乾淨，放入蔥、薑、蒜、八角等醃製一天風乾, 讓鵝肉吸收精華，然後放入烤爐烘烤至焦糖色澤，最後以熱油『搶皮』提升酥脆度，滿足食客視、味覺享受。

時令美食方面，不少得夏天的時令湯水精選「冬瓜盅」，原隻冬瓜加入新鮮夜香花，新鮮蓮子、燒鵝肉、瑤柱、鮮蝦、帶子、蟹柳、勝瓜、草菇、雞粒等燉製三至四小時，夜香花提升冬瓜的鮮味，將冬瓜清甜完全映襯出來，豐富材料融入湯中，再加上海鮮的鮮味，夜香花的淡淡草香，味道複雜在湯水中交替，喝一口湯感受到餘韻悠長，清香十足，一碗最能滋潤身心。

菜式地道 價錢親民

富臨皇宮以親民，海鮮晚飯、地道見稱，傳統菜式及新派創意菜式包羅萬有，適合一家大小及朋友聚會，齊來享受美味佳餚。



顧客查詢熱線：2353 5866

www.fulum.com.hk

Facebook：富臨皇宮

