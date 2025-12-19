為響應香港2050年碳中和目標，由環境保護署與「30・50綠色餐飲伙伴計劃」合辦的第五屆「30・50綠色餐飲會議及展覽 2025」將於今日(2025年12月19日)上午9時30分至下午6時假香港會議展覽中心舉行。今屆主題為「碳中和與 ESG：餐飲業的可持續發展之路」，匯聚近40家參展商，全面展示從廚餘處理、人工智能應用到智能回收設備的最新解決方案。多位行業專家將深度拆解從ESG管治到營運減碳「招式」的實戰策略，同時有多場兼具深度與實用性的主題分組會議，更有免費互動工作坊，親身體驗循環經濟與ESG入門，為餐飲業界提供一站式解決方案，共同應對廚餘、減碳及實踐ESG等核心挑戰。
「30•50 綠色餐飲會議及展覽 2025」今日開幕
