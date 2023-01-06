免費成為富臨會員，新入會可享$38/個臘味芋頭糕，原會員可享1,500分加$18換購。下載Storellet App成為富臨會員，入會即賞迎新積分500分，再送現金劵及食品劵，每次飲茶食飯全日消費都可以賺取積分$1=1分。每月30號可賺取雙倍積分，逢生日月賺取全月雙倍積分。富臨皇宮主廚特別預備多款賀年糕品，運用上等傳統賀年食品材料，炮製精裝禮盒孖寶，精裝禮品孖寶包括蘿蔔糕及年糕各一個，售價為$158。獨立裝「臘味蘿蔔糕」每個只售$88。精裝禮盒孖寶券及臘味蘿蔔糕券即日起富臨全線有售。
查詢：2353 5866
網址：www.fulum.com.hk
日報
$38臘味芋頭糕 富臨迎兔年第一擊
免費成為富臨會員，新入會可享$38/個臘味芋頭糕，原會員可享1,500分加$18換購。下載Storellet App成為富臨會員，入會即賞迎新積分500分，再送現金劵及食品劵，每次飲茶食飯全日消費都可以賺取積分$1=1分。每月30號可賺取雙倍積分，逢生日月賺取全月雙倍積分。富臨皇宮主廚特別預備多款賀年糕品，運用上等傳統賀年食品材料，炮製精裝禮盒孖寶，精裝禮品孖寶包括蘿蔔糕及年糕各一個，售價為$158。獨立裝「臘味蘿蔔糕」每個只售$88。精裝禮盒孖寶券及臘味蘿蔔糕券即日起富臨全線有售。