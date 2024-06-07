「AIA開餐保2」 $0保費限時優惠*

「AIA開餐保2」提供門診及住院保障，涵蓋於OpenRice訂座餐廳用餐所引致的意外，當中包括食物敏感及食物中毒、身體受傷（包括皮膚燒傷），以及前往或離開訂座餐廳途中的交通意外，將保險概念融入飲食層面，為大眾帶來用餐保障。大家現在可以免費一嚐安心用餐體驗，「AIA開餐保2」現推出$0保費限時優惠*，透過網上投保即可免費獲取30日受保期內無限次於OpenRice訂座餐廳的用餐保障，更可添加家人作為受保人，讓自己及同行摯愛均可安心享用美食。

*有關保障及保費優惠受條款及細則約束。$0保費限時優惠名額有限，先到先得，送完即止。以上只載有一般資料及只供參考，不構成任何銷售建議及／或有關產品之推介。OpenRice不會進行任何保險相關的受規管活動，包括提供任何保險相關的產品、服務、意見或建議。以上產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品詳情及優惠詳情請參閱AIA網址。推廣及投保只適用於香港境內。