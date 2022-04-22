Catcation NFT打造貓の夢幻樂園

集實體設施、元宇宙、藝術和慈善於一身的NFT項目「Catcation」即將推出，讓貓奴們透過NFT為主子打造一個五星級貓之樂園。Catcation其中一個項目是計劃在香港、日本和台灣先後建設人和貓都能享用的度假Cat Fun House，例如貓Party Room、貓 Art Gallery和貓民宿等，應有盡有的貓咪專屬設備必定能讓貓奴和主子留下美好回憶。Catcation使用的DAO(去中心化自治組織)社團管理模式，讓每個擁有Catcation NFT的會員都能參與並決定Catcation的未來建設及發展方向，建立一個透明而公開的「貓奴會」。會員更可享免費體驗Cat Fun House、優先活動留位及預購限量貓商品等福利。

Catcation亦會與慈善機構合作，將部分平台收入捐出幫助老弱流浪貓，以及成立研究基金資助大學針對貓行為的研究工作，建設人貓共融的和諧社區。Catcation NFT更會推出為$FISH加密代幣，首次購買Catcation NFT可免費獲贈$FISH加密代幣，未來更會發放里程碑及活動奬賞給會員賺取$FISH。Catcation更會與Q-PETS、全港最大獸醫集團Pet Space、香港寵物會Pet Club及香港首隊專業醫療級別寵物救護團隊等合作，能以$FISH換取寵物商品及醫療優惠。

網站：https://catcation.io/

instagram：https://www.instagram.com/catcation.io/