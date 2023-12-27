「DELSEY PARIS Rempart 裝置藝術」首次亮相香港 即影即有打卡可獲贈聖誕優惠券

法國國民行李箱品牌DELSEY PARIS 即日起至2024年1月2日，在港鐵香港站展覽區設置了「DELSEY PARIS Rempart 裝置藝術」，將最新推出的Rempart 行李箱堆叠起來，充滿的藝術感之餘，亦突顯了新系列行李箱穩固的可層叠功能。

Rempart行李箱共有5個顔色（炭灰、軍綠、奶茶、銀灰、鮮橙）及2個尺寸（801–55cm售價港幣$2,480；818–73cm售價港幣$3,280）可供選擇。Rempart行李箱採用修長設計的 Trunk size，在酒店房間打開行李箱時，方便又節省空間。旅行時想要瘋狂購物，不用擔心行李箱空間不足，其可擴充式設計，讓旅行者有需要時可以增加收納空間。配搭TSA 組合鎖和Securitech®3Zip保安拉鏈，以及特別的可曡放式設計，方便行李箱存放於車尾箱或火車行李區，不用擔心行李托運，或其他因爲路途顛簸而令行李有所損傷。