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市場資訊
2023-09-01 07:30:00
日報

DrGo嶄新個人化營養補充包DrGo Me+ 補充每日營養所需

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香港電訊旗下一站式遙距醫療服務平台DrGo 推出嶄新個人營養補充包DrGo Me+，透過專業健康評估為用戶提供度身訂造個人化營養補充品建議，配以貼心包裝和一站式送遞服務，為用戶帶來更便捷及切合個人需要的健康生活。DrGo Me+會根據不同營養補充品的每日建議份量，組合並封存至獨立小包，送遞至用戶的香港指定地址。DrGo Me+以月費模式運作，可選30天或90天方案，並可隨時更改或終止服務，平均月費約282元，即可享用多達四款符合健康需要的營養補充品及送遞服務。
詳情：www.drgohealthstore.com.hk/meplus-supplement/

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