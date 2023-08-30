「ESG初創企業加速器計劃」演示日　展示可持續發展的創新和應用

隨著全球對可持續發展和社會責任的重視，ESG（環境、社會和管治）作為考量企業長期價值和風險的方法之一，亦越來越受關注，可以幫助投資者更全面評估企業的價值和投資風險，也可以促進企業的可持續發展。

2023年8月28日在香港會議展覽中心舉行的ESG初創企業加速器計劃演示日，匯集了10間優秀初創企業，並獲世界綠色組織行政總裁余遠騁博士、中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚女士、嘉里建設有限公司可持續發展副經理Hays Hui、香港數碼港管理有限公司首席公眾使命官陳思源先生、ESG初創企業加速發展項目副總監蕭文瀚先生、桂洪集團董事凌俊傑先生、國宏嘉信資本投資總監熊紹龍先生、Think ESG聯合創辦人及行政總裁陳易賢先生、Gobi Partner（戈壁創投）大灣區資深投資經理吳家榮先生等人應邀出席。

具創新性參與者

在世界綠色組織及數碼港攜手推出的ESG初創企業加速器計劃期間，10間初創企業包括NOT ONLY POWDER、Salvaged Limited、RiceFort、Tanbii、alfred24 Technologie、1Source、Hive、OneCHARGE、Popsible、Re³和ESG領域的專家和行業領袖一起交流，了解ESG的最佳實踐和趨勢，並獲得反饋和建議，以推動企業的發展和應用。

當日活動由余遠騁博士、陳思源先生、蕭文瀚先生共同揭開序幕。隨後，10家來自不同領域的初創企業，如雲端儲存服務、智能物流、食品升級再造、金融科技及EV充電解決方案等，分別有8-10分鐘的時間向國際投資者、潛在客戶和合作夥伴展示他們的項目創新性和願景。

這些初創企業詳細介紹了自己的產品，解釋了產品的功能、特點和優勢，能夠迅速了解產品的價值和應用。他們還介紹了自己的商業模式，即如何從產品或服務中獲得收益，能夠看到初創企業的商業價值和發展潛力。此外，這些初創企業也與其他初創企業和投資者互動，分享經驗和建立合作關係，有助創建更具可持續性和負責的綠色商業生態系統。這些初創企業的努力和創新將對ESG領域的發展和應用帶來重大的影響和貢獻。

這些初創企業來自不同的領域，但都有著共同的特點，就是在其所在的領域中，通過技術創新和商業模式創新，提供了解決問題和創造價值的方案。