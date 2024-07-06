主禮嘉賓教育局常任秘書長 李美嫦女士, JP和主辦代表 : 百仁基金副主席羅穎怡女士. 香港資優教育學苑董事局主席林曉鋒教授．工程師, JP. 香港桂冠論壇高級項目經理李忍忍女士

百仁基金、香港資優教育學苑及香港桂冠論壇所組成「G3 聯盟」於2024年7月6日在美麗華酒店舉行「G3 聯盟」少年創科達人大獎頒獎典禮。本次典禮一共頒發了「十大創科少年獎」、「提名人獎項」、「年度最佳創科達人獎」。「G3 聯盟」所聯合舉辦的「少年創科達人大獎」（「創科達人」），旨在發掘和培養熱衷於創新、解難及具有創造力的學生，讓年輕人有機會展現創意，發揮想像力，培養明辨性思維，爲社會帶來正面效益和積極的影響。此次活動非常榮幸邀請到香港特別行政區政府教育局常任秘書長李美嫦女士, JP 以及一眾理事成員及嘉賓參加此次活動，共同見證這一重要時刻。

香港特別行政區政府教育局常任秘書長 李美嫦女士, JP在致辭中提到國家正在邁向高質量的發展，而核心要素就是科技的創新。這正需要積極的培育學生，成爲創科界的新力軍，以積極培育科技人才作爲關鍵目標，配合香港特區政府發展成爲國際性創新科技中心。少年創科達人大獎活動，G3聯盟以Gifted，Groom及Giving爲聯盟理念，他們現今所協作的創科項目是，我們推動STEAM教育和資優教育的一個好的例子。由各界人士的親力親爲，以鼓勵學生積極推動科技創新爲前提，發展科技創新爲目標，作爲新一代的同學能在未來爲社會發展作出貢獻鋪下良好的道路。再次希望我們可以把G3聯盟的這個創科精神可以繼續發光發熱，持續發展。她並恭喜獲獎的同學，希望所有對創科感興趣的學生可以在此領域繼續的發揚以及成就。

百仁基金副主席羅穎怡女士在歡迎致辭中亦表示，活動雖然只產生一名年度最佳創科達人，但其實打入50強的同學已經好厲害。科技產品日新月異，要經過不斷改良，她深信各位同學只要抱永不放棄精神，精益求精，日後定必有更大舞台。

香港資優教育學苑院長黃金耀博士表示很高興能够夥拍百仁基金及香港桂冠論壇組成「G3聯盟」合辦「少年創科達人大獎」。「今次是全港學界首屆的STEAM選秀比賽，對我們來說別具意義。評審團隊由專業人士組成，透過嚴格的評審程序，經過多番遴選，選拔出優秀的創科達人。評判團不僅關注參賽者的創新和突破性研究成果，還重視他們的品格、宏觀的視野、分析能力、溝通能力和對社會及地球議題的關注。G3聯盟的共同理想是貫徹全人教育理念，致力于發掘和培育才德兼備的創科人才，讓獲獎者成爲未來科學家和具有人文關懷的創科領袖，並以他們的研究成果回饋社會，造福人類！」