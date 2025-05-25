百仁基金、香港資優教育學苑及香港桂冠論壇聯合組成之「G3 聯盟」於2025年5月24日在支持機構之一 – 香港城市大學之校園舉行「G3 聯盟」第二屆少年創科達人大獎頒獎典禮。本次典禮共頒發了「十大創科少年獎」、「提名人獎項」及「年度最佳創科達人獎」。「G3聯盟」傾力打造的「少年創科達人大獎」（「創科達人」）不僅是一個競賽平臺，更是一個孕育未來創新領袖的搖籃。創科達人致力於發掘並培養具有創新思維、善於解決問題、擁有創造性潛能的年輕學子，為他們提供展現創意才華的舞臺。透過這個計劃，鼓勵年輕人突破常規思考，激發無限想像力，培養批判性思維能力，讓創意種子在現實土壤中生根發芽，希望這些年輕創科人才將以科技創新力量，為社會帶來可持續的積極改變，共同構建更美好的未來。此次活動非常榮幸邀請到香港特別行政區政府教育局常任秘書長 李美嫦女士, JP 以及 一眾理事成員及嘉賓參加此次活動，共同見證這一重要時刻。

香港特別行政區政府教育局常任秘書長 李美嫦女士, JP 致辭

常任秘書長李美嫦女士, JP 在頒獎典禮致辭中提到，「很高興見到百仁基金、香港資優教育學苑及香港桂冠論壇一起齊心努力去培育我們下一代，努力配合國家的『科教興國』這個戰略，培育下一代的接班人，去為世界和平、為世界人民努力而奮鬥。特區政府會全力支持，並一起攜手培育更加多的創科達人，為我們香港、為我們國家，為我們世界貢獻我們科技的力量。」

第一屆年度最佳創科達人獎 潘浠淳同學 (圖左)

此次頒獎典禮再次邀請到首屆年度最佳創科達人獎得獎學生潘浠淳同學，潘浠淳同學表示，「去年，我憑借『藥配安心』項目在科技創新競賽中獲獎。這次獲獎經歷讓我有機會結識許多專業人士，他們的寶貴意見幫助我將『藥配安心』項目不斷完善，使其具備國際競爭力。從2024年到2025年，該項目先後獲得多項國際認可：2024年12月，我代表香港前往文萊參加『亞太信息與通信科技大獎賽』（Asia Pacific ICT Awards）；2025年4月，更有幸獲邀參加日內瓦國際發明展。這些機會離不開評審專家們對項目的一致認可，他們提供的專業建議使項目得以持續優化，最終獲得國際舞台的展示機會。」

第二届年度最佳創科達人獎望月謙同學

在剛圓滿結束的G3聯盟「少年創科達人大獎」頒獎典禮上，望月謙同學憑藉「A-EYE 人工智能視障人士購物助理」研究榮獲年度最佳創科達人稱號。望月謙同學分享了其獲獎專案的創新技術及科學原理，「A-EYE 是一款專為視障人士設計的輔助技術，旨在提升他們的購物體驗。核心功能包括即時價格比較、折扣查詢和貨幣識別，協助用戶做出明智的購物決策。」望月同學表示，「正如 喬布斯（Steve Jobs）所言：『只有那些瘋狂到以為自己能夠改變世界的人，才能真正改變世界。』我認為，實現理想的第一步，正是要堅定相信自己能夠做到。這種信念的力量，恰恰是推動創新的根本動力。」 十大創科少年獎得獎名單﹕

宣道會陳朱素華紀念中學 黃穎彤

拔萃男書院 譚浩弘

拔萃女書院 程熹

拔萃女書院 方幗忻

拔萃女書院 張芷琪

基督教香港信義會信義中學 望月謙 (年度最佳創科達人)

聖若瑟書院 李學霖

嘉諾撤聖瑪利書院 黃碧蕙

聖保羅男女中學 張雋弘

聖保羅男女中學 范卓敏

「G3 聯盟」推出的「少年創科達人大獎」（「創科達人」）旨在發掘和培育熱衷於創新、解難及具創造力的學生。 「創科達人」作為一個多元互動的平台，讓年輕人有機會展現創意，發揮想像，培養批判性思考能力，為社會帶來正面效益和積極的影響； 同時亦透過比賽進行選拔，回應人才發展的需求，讓資優青年能夠發揮所長，成為環境、社會和管治範疇的領袖。除用以選拔人才，「創科達人」亦對接一項全面的人才培育計劃。得獎者將接受在科學、科技、工程、藝術和數學領域成就卓越的導師指導，向自我探索及個人成長之旅啟航，與志同道合的同儕砥勵研磨，進行具啟發性的創科研究項目。