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2022-09-16 07:30:00
日報

「HatsOn！傳承帽動帽子設計比賽」 接受報名

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「HatsOn！傳承帽動帽子設計比賽」 接受報名

一直關注並致力照顧兒童及家庭健康的《魚鱻森香港》踏入5週年，聯同《兒童癌病基金》轄下《兒童紓緩服務基金》及《香港朝陽獅子會》合辦「HatsOn！傳承帽動帽子設計比賽」，鼓勵小朋友發揮創意，傳承愛心，並向大眾傳遞兒童紓緩服務以及愛與關懷的信息。是次比賽以海洋為設計主題，憑帽寄意所有孩子能如海洋生物般於大海中盡情暢遊。歡迎全港小一至小六學生參加，費用全免，組別分為：初級組（小一至小三）及高級組（小四至小六）。得獎者可獲獎座及豐富禮品，比賽結果將於20221030日頒獎典禮中公布。|
詳情請參閱：https://www.qrfy.com/elXE0Qb

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