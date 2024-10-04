「i-Marketing+」培訓概念 培育「實戰型」營銷精英！

隨著數碼時代的快速發展，市場營銷行業正經歷著前所未有的變革。消費者行為模式不斷演變，新興平台和技術層出不窮，使市場營銷人員面臨著全新的挑戰與機遇。為迎合未來趨勢，香港城市大學市場營銷學系 (Department of Marketing) 推出的「i-Marketing + Global Marketing & Marketing Analytics」培訓概念，致力於培育兼具國際視野、數據分析能力和創新思維的「i-Marketing+」營銷專才及商業領袖。 「i-Marketing+」：實戰為本 引領未來 “i”意思指 INTERACTIVE, INTERNATIONAL 及 INTELLIGENCE，課程涵蓋數碼營銷、大數據分析、環球市場策略等多個範疇，並透過案例分析、企業實習、市場調研等方式，讓學生實踐斤所學，提升解決實際問題的能力。

特設兩大專業方向 滿足不同需求 「i-Marketing+」課程特設「環球市場營銷」和「營銷數據分析」兩個專業方向：

市場營銷–環球市場營銷 旨在鼓勵學生積極面向世界，了解各地文化特色，培養學生成為具環球視野的營銷精英，將來為企業靈活制定相關地區和國家的營銷策略。學生須修讀一門外語，並有機會參加多次海外交換生計劃，讓學生具備充分的能力和堅實的基礎，在未來職場環境中取得成功。 市場營銷–營銷數據分析 旨在培養學生成為大數據營銷專才，擁有極強的數據分析力，能解讀及利用數據制定具成效的營銷策略。學生具備數學和統計學的專業知識，精於社交媒體

和數碼營銷，為企業從大數據中發掘商機。學生更可參加與數據分析相關的實習和專業認證課程，成為未來數據營銷領域中具認證的專才。

與法國和台灣著名學府合辦雙聯學士學位課程 學系特別鼓勵學生擴闊國際視野，多參加交換生計劃及海外實習，學系更分別與頂尖的法國高等經濟商業學院(ESSEC)和國立台灣大學 (NTU)合辦雙學位課程，讓優秀的學生在四年內獲取兩個國際性的學位，培養多元文化觸覺，打造全方位的職場競爭力，開拓自己的事業版圖。 積極參與業界盛事 期望學生能學以致用 為貫徹「實戰為本」的教學理念，城大市場營銷學系多年來大力支持「全港創意公關大賽」，成為其協辦機構，並於今年榮獲「最佳參與學校獎」。本屆（第八屆）全港創意公關大賽以「公關智庫」為主軸，旨在鼓勵學生發揮創意，運用專業知識解決實際商業問題，為企業和社會創造價值。城大市場營銷學系亦將繼續積極參與此類業界盛事，為學生提供更多實踐學習的機會。



如欲了解更多課程資訊，探索您的未來發展方向：