《InnerMe芍妍美》由內而外的美麗革命

香港中醫美容品牌InnerMe芍妍美（GENE SKIN旗下品牌）致力融合千年中醫智慧與現代美容技術，透過針灸、獨家手法及儀器等方法從根本調理身體，實現由內而外的自然美！InnerMe專研獨創黑眼圈療程主要針對現代人因不同情況導致的黑眼圈問題，讓雙眼回復神采。InnerMe專研獨創美顏針療法配合中醫面診、玉石排流和中藥面膜，能刺激膠原蛋白增生，即時緊緻提拉，改善水腫和血液循環，實現美顏與調理雙重效果。InnerMe內分泌調養療程是專為女性設計的療程，有助預防婦科疾病。InnerMe養潤美胸術美胸術以獨家手法和針灸，從疏通經絡、調和氣血的根本入手，讓美麗由內而外綻放。

InnerMe芍妍美

電話：3188 0426

Whatsapp：6978 6189