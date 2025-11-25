「 LocoBike 」與城⼤達成科研合作 提升道路交通安全 「 AI 電單⾞安全預警」志願者招募計劃 收集電單⾞⾏⾞數據 完成整個數據收集和測試後可領取⾼達港幣 600 元超市購物

LocoBike營運經理Steve Ng (左一)、城大電機工程學系李皓亮博士 (左二)及學生 (右一) 合照

本地共享單⾞品牌「LocoBike」聯合香港城市⼤學電機⼯程學系，啟動「AI 電單⾞安全預警」科研合作，現公開招募全港100位電單⾞或摩托⾞駕駛者，在北區、⼤埔區、沙⽥區及⻄貢區進⾏數據採集計劃，透過真實⾏⾞數據訓練⼈⼯智能，建立全⾯的「電⼦防護屏障」。志願者完成整個採集階段可獲得港幣300元超市購物券，亦可優先參與後續「AI 安全駕駛預警系統測試計劃」，測試完成後將再獲港幣300元超市購物券。 本次項⽬⾸席研究員、城⼤電機⼯程學系李皓亮博⼠表示：「AI 電單⾞安全預警」可在不同複雜的交通情況下，為電單⾞駕駛者提供實時分析和危險警報，彌補⼈類在感知和反應上的不⾜，從⽽⼤⼤降低事故風險，本次合作冀共同推動本地電單⾞安全科技的發展，提升香港道路交通安全。

「AI 電單⾞安全預警」 實時識別交通標誌、⾏⼈、⾞輛和路⾯上的障礙物，監測並警示駕駛者注意周圍⾞輛的⾏為，例如⾞輛的轉向燈、突然剎⾞，或有⾞輛從後⽅接近等，是本系統的核⼼安全功能之⼀。 本次收集的數據將⽤於開發視覺增強模組，包括影像穩定、低光增強和反光消除，幫助駕駛者在夜間、惡劣天氣或低能⾒度條件下，更清楚地感知周圍環境和潛在危險。AI系統更可以提供「持續監控」和「永不疲倦的警惕性」，對長時間保持專注的摩托⾞駕駛⾄關重要，在複雜的交通狀況下，系統利⽤電腦視覺技術結合光流分析估計運動向量和預測⾏駛路徑，通過藍牙耳機或頭盔⾳響發出語⾳警報（如「前⾞急剎！」），爭取寶貴的反應時間，避免意外發⽣。

本次研究正處於籌備的第⼆階段，計畫加入更先進的硬件（如毫⽶波雷達）和更複雜的網絡功能（如V2X 和 LLM），項⽬預計在2027年6⽉30⽇完成，項⽬週期的最後3個⽉將招募100名志願摩托⾞駕駛者進⾏全⾯的實地測試，以驗證和優化系統的實際性能，並正式向公眾推出和商業化使⽤。

報名⽅法：

1. 按此填寫 Google 表格

2. 成功入選後，將會收到研究團隊電郵。 ⾏⾞數據收集⽅式及要求：

1. 於研究期內（約3個⽉），每週完成最少⼀次錄影任務：

2. 使⽤⼿機錄製您⽇常駕駛電單⾞出⾏的影⽚，請確保畫⾯清晰。

3. 需開啟「相機」App「定位服務」權限，以確保錄影收集GPS位置資訊元數據。

4. 影⽚內容需包括以下元素之⼀：交通標誌、⾞輛、⾏⼈或⼩型障礙物。

5. 影⽚需要在四個指定地區之⼀拍攝：北區、⼤埔區、沙⽥區及⻄貢區。

6. 完成整個採集階段可優先參與後續「 AI 安全駕駛預警系統測試計劃」，為期3個⽉。

本次香港城市⼤學電機⼯程學系與LocoBike的合作是基於多⽅⾯的戰略考量，龐⼤的⽤⼾基礎與市場渠道能為研究提供了⼤規模的應⽤，有助未來推廣和普及。使安全系統涵蓋從摩托⾞擴展到單⾞，不僅服務了更廣泛的兩輪⾞⽤⼾群體，也展示了技術的⾼度可擴展性。 LocoBike在這個項⽬中扮演著多重關鍵⾓⾊，不但利⽤其龐⼤的共享單⾞網絡（約800輛單⾞）協助進⾏⼤規模數據收集，有助建立全⾯且多樣化的數據庫，並提供了寶貴的技術資源和專業知識，包括⾼級⼿機應⽤程式開發⼈員、實地測試協調員和數據專家，提供關鍵的數據整合⼯作，確保AI算法能夠無縫嵌入LocoBike非常成熟的⼿機應⽤程式中，節省開發全新應⽤程式所需的⼤量時間和資源，⼤⼤加速研發進程。

按此瀏覽官網 1 本研究遵守香港《個⼈資料(私隱)條例》的所有相關規定；所有提交的資料將僅⽤於科研⽬的，所有數據將以匿名⽅式處理；數據將在項⽬期間(2025年9⽉1⽇⾄2027年8⽉31⽇) 保留，研究結束後，所有數據將被安全刪除。